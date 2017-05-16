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Майкл Мур снимет фильм "Фаренгейт 11/9" о Трампе
17.05.2017 11:35 — Новости Культуры | Tut.by
Известный американский режиссер Майкл Мур работает над документальным фильмом о президенте США Дональде Трампе «Фаренгейт 11/9», сообщает
Продюсером картины выступит Харви Вайнштейн, который ранее продюсировал скандальную картину Мура 2004 года «Фаренгейт 9/11», посвященную терактам 11 сентября 2001 года. В этой ленте Мур резко раскритиковал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
По словам Вайнштейна, создатели новой ленты отказались от сотрудничества со студиями Disney и Miramax и будут распространять картину самостоятельно, «новейшими методами». Продюсер отметил, что перед ними стоит задача вновь познакомить массового зрителя с творчеством Майкла Мура.
В октябре 2016 года Мур представил тайно снятый фильм с критикой Трампа. Премьера картины «Майкл Мур в стране Трампа» состоялась в одном из кинотеатров Нью-Йорка. Мур работал над фильмом в обстановке секретности и объявил о нем всего за сутки до демонстрации.
Еще за несколько месяцев до победы Трампа Мур в блоге в Huffington Post выразил уверенность, что кандидат от Республиканской партии выиграет. Тогда он назвал миллиардера «жалким, невежественным и опасным клоуном и социопатом».
По версии Мура, соперница Трампа Хиллари Клинтон победила бы, если бы люди могли голосовать, не вставая с дивана перед телевизором. Но для того чтобы отдать свой голос, им надо выйти на улицу и дойти до избирательных участков, напомнил он. По мнению режиссера, именно сторонники Трампа проголосуют организованно, и поэтому он победит.
После инаугурации Трампа Мур
Майкл Мур известен своими документальными фильмами о проблемах насилия в США, состоянии здравоохранения в стране и внешней политике Вашингтона. В частности, помимо «Фаренгейта 9/11» он снял картины «Боулинг для Колумбины» и «Куда бы еще вторгнуться?». В 2002 году лента «Боулинг для Колумбины», посвященная расстрелу учеников в школе в штате Колорадо, принесла Муру премию «Оскар».
В 2004 году Майкл Мур получил высшую награду Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» за «Фаренгейт 9/11». Лента остается самым кассовым документальным фильмом в истории — она собрала 222 миллионов долларов по всему миру.
В 2007 году вышел фильм Мура «Здравозахоронение», критикующий американскую систему здравоохранения, в 2008 году — «Бунт бездельников», в 2009-м он выпустил «Капитализм: история любви».
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Известный американский режиссер Майкл Мур работает над документальным фильмом о президенте США Дональде Трампе "Фаренгейт 11/9", сообщает The Hollywood Reporter. Название...
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