Известный американский режиссер Майкл Мур работает над документальным фильмом о президенте США Дональде Трампе «Фаренгейт 11/9», сообщает The Hollywood Reporter . Название картины связано с датой 9 ноября 2016 года, когда стали известны результаты прошедших накануне президентских выборов в США.



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Продюсером картины выступит Харви Вайнштейн, который ранее продюсировал скандальную картину Мура 2004 года «Фаренгейт 9/11», посвященную терактам 11 сентября 2001 года. В этой ленте Мур резко раскритиковал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

По словам Вайнштейна, создатели новой ленты отказались от сотрудничества со студиями Disney и Miramax и будут распространять картину самостоятельно, «новейшими методами». Продюсер отметил, что перед ними стоит задача вновь познакомить массового зрителя с творчеством Майкла Мура.

В октябре 2016 года Мур представил тайно снятый фильм с критикой Трампа. Премьера картины «Майкл Мур в стране Трампа» состоялась в одном из кинотеатров Нью-Йорка. Мур работал над фильмом в обстановке секретности и объявил о нем всего за сутки до демонстрации.

Еще за несколько месяцев до победы Трампа Мур в блоге в Huffington Post выразил уверенность, что кандидат от Республиканской партии выиграет. Тогда он назвал миллиардера «жалким, невежественным и опасным клоуном и социопатом».

По версии Мура, соперница Трампа Хиллари Клинтон победила бы, если бы люди могли голосовать, не вставая с дивана перед телевизором. Но для того чтобы отдать свой голос, им надо выйти на улицу и дойти до избирательных участков, напомнил он. По мнению режиссера, именно сторонники Трампа проголосуют организованно, и поэтому он победит.

После инаугурации Трампа Мур принял участие в митинге против его избрания. Тогда на улицы Вашингтона вышли певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Джейк Джилленхолл.

Майкл Мур известен своими документальными фильмами о проблемах насилия в США, состоянии здравоохранения в стране и внешней политике Вашингтона. В частности, помимо «Фаренгейта 9/11» он снял картины «Боулинг для Колумбины» и «Куда бы еще вторгнуться?». В 2002 году лента «Боулинг для Колумбины», посвященная расстрелу учеников в школе в штате Колорадо, принесла Муру премию «Оскар».

В 2004 году Майкл Мур получил высшую награду Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» за «Фаренгейт 9/11». Лента остается самым кассовым документальным фильмом в истории — она собрала 222 миллионов долларов по всему миру.

В 2007 году вышел фильм Мура «Здравозахоронение», критикующий американскую систему здравоохранения, в 2008 году — «Бунт бездельников», в 2009-м он выпустил «Капитализм: история любви».