17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" в восьмой раз соберут гостей в Несвиже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

Виктор Скоробогатов в Костеле Божьего Тела 23 июня представит программу "Белорусский классицизм", а вечером во внутреннем дворике замка балет Адольфа Адана "Жизель, или Вилисы" (маэстро - Николай Колядко) откроет фестиваль.

Во второй день в Театральном зале замка Радзивиллов Татьяна Третьяк, Владимир Петров, Татьяна Гаврилова, Эдуард Мартынюк и струнный квинтет "Серенада" будут петь о любви. Вечером на импровизированной сцене во внутреннем дворике разгорятся нешуточные сицилийские страсти: зрители увидят оперу Пьетро Масканьи "Сельская честь". Премьера этого спектакля Михаила Панджавидзе прошла 30 апреля.

На сцене Театрального зала замка дирижер Иван Костяхин и режиссер Елена Медякова 25 июня представят на суд зрителей свою недавнюю постановку - комедийную оперу Гаэтано Доницетти Viva la Mamma! Роли исполнят: Мама Агата -Андрей Клипо, Луиджия - Елена Таболич, Режиссер - Денис Янцевич, Маэстро - Сергей Лазаревич, Корилла - Елена Золова, Доротея - Крискентия Стасенко, Гульельмо - Александр Жуков.

Завершится трехдневный праздник грандиозным "Радзивилловским балом". Гала-концерт готовит дирижер Андрей Галанов.-0-