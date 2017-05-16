Во Франции стартует юбилейный Каннский фестиваль

Золотая пальмовая ветвь - главная награда кинофестиваля

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на Лазурном побережье Франции стартует Каннский международный кинофестиваль, сообщают информагентства. В нынешнем году фестиваль юбилейный, 70-й по счету.

В связи с мероприятием, учитывая теракты прошлого года, в городе введены повышенные меры безопасности: порядок охраняют тысячи полицейских, установлены бетонные барьеры, 550 камер видеонаблюдения. Правоохранители оградили одно из любимых мест туристов - забор у дороги к Дворцу фестивалей.

Между тем на официальном сайте Каннского кинофестиваля опубликован список фильмов, которые поборются за Золотую пальмовую ветвь. В 2017 году в основную конкурсную программу фестиваля вошли 18 картин. Среди фаворитов - лента "Роковое искушение" Софии Копполы. В программе также фильмы "Кроткая" Сергея Лозницы и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. В список попали и фильмы Франсуа Озона "Двуличный любовник", Михаэля Ханеке "Хэппи-энд", других режиссеров.

Всего в разных программах фестиваля будут представлены фильмы из 29 стран.

Ежегодно фестиваль выбирает символ - актрису, оказавшую сильное влияние на мировой кинематограф. В 2017 году символом Каннского фестиваля названа итальянская актриса Клаудиа Кардинале, ее образ украшает официальный постер форума.

Ведущей церемоний открытия и закрытия будет Моника Белуччи. Картиной открытия станут "Призраки Исмаэля" с Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур, Луи Гаррелем в главных ролях.

Среди членов жюри конкурса будут Джессика Честейн, Уилл Смит и Паоло Соррентино, возглавит жюри Педро Альмодовар. Актриса Ума Турман будет судить картины, представленные в программе "Особый взгляд".

Каннский фестиваль - первое громкое событие на Лазурном побережье после теракта в Ницце в 2016 году.

Каннский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.-0-