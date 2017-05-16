|
Горнолыжник показал от первого лица падение в 20-метровую расщелину
17.05.2017 12:30 — Новости Культуры | Tut.by
Британский горнолыжник Джейми Маллнер снял свое падение в расщелину глубиной двадцать метров во время катания на курорте Саас-Фе в Швейцарских Альпах.
Перед тем, как приступить к спуску, Маллнер ознакомился с маршрутом и обратил внимание на трещины на трассе. Но он не заметил одну из них и провалился под землю.
«Я в порядке, но мне необходима помощь, чтобы выбраться», — сообщил Маллнер после падения.
Спортсмен не получил серьезных травм и не разбил рацию, по которой и связался со спасателями. Они быстро нашли Маллнера и успешно подняли его наверх при помощи лебедки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский горнолыжник Джейми Маллнер снял свое падение в расщелину глубиной двадцать метров во время катания на курорте Саас-Фе в Швейцарских Альпах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии