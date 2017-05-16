Горнолыжник показал от первого лица падение в 20-метровую расщелину

Британский горнолыжник Джейми Маллнер снял свое падение в расщелину глубиной двадцать метров во время катания на курорте Саас-Фе в Швейцарских Альпах.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Перед тем, как приступить к спуску, Маллнер ознакомился с маршрутом и обратил внимание на трещины на трассе. Но он не заметил одну из них и провалился под землю.

«Я в порядке, но мне необходима помощь, чтобы выбраться», — сообщил Маллнер после падения.

Спортсмен не получил серьезных травм и не разбил рацию, по которой и связался со спасателями. Они быстро нашли Маллнера и успешно подняли его наверх при помощи лебедки.