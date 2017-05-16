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Горнолыжник показал от первого лица падение в 20-метровую расщелину

17.05.2017 12:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Британский горнолыжник Джейми Маллнер снял свое падение в расщелину глубиной двадцать метров во время катания на курорте Саас-Фе в Швейцарских Альпах.

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Перед тем, как приступить к спуску, Маллнер ознакомился с маршрутом и обратил внимание на трещины на трассе. Но он не заметил одну из них и провалился под землю.

«Я в порядке, но мне необходима помощь, чтобы выбраться», — сообщил Маллнер после падения.

Спортсмен не получил серьезных травм и не разбил рацию, по которой и связался со спасателями. Они быстро нашли Маллнера и успешно подняли его наверх при помощи лебедки.

 
 
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Британский горнолыжник Джейми Маллнер снял свое падение в расщелину глубиной двадцать метров во время катания на курорте Саас-Фе в Швейцарских Альпах.

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