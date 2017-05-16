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Мастер-класс по гравюре проведут на выставке Рембрандта в Минске

17.05.2017 13:02 — Новости Культуры | БелТА  
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Мастер-класс по гравюре проведут на выставке Рембрандта в Минске
На выставке оригинальных гравюр Рембрандта

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполнить гравюру смогут участники мастер-класса на выставке оригинальных гравюр Рембрандта в Национальном художественном музее Беларуси в проекте "Ночной дозор", сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор выставки Ольга Клип.

В Ночь музеев 20 мая состоится мастер-класс по гравюре с использованием печатного станка и экскурсия в режиме нон-стоп по экспозиции из 69 оригинальных офортов XVII века великого Рембрандта.

"Ночной дозор" - название, под которым традиционно известен групповой портрет Рембрандта "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга, написанный в 1642 году.

Белорусские ценители искусства имеют возможность увидеть оригинальные гравюры известного во всем мире голландца на выставке, которая будет работать по 3 июля. Это частная коллекция прибыла из Италии, она включает 69 гравюр. Подлинность работ Рембрандта подтверждена "Сотбис". Коллекция много путешествует по миру: работы выставлялись в Италии, Германии, Испании, Чили, Мексике.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) - голландский художник, крупнейший представитель золотого века голландской живописи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Ночь музеев 20 мая состоится мастер-класс по гравюре с использованием печатного станка и экскурсия в режиме нон-стоп по экспозиции из 69 оригинальных офортов XVII...

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