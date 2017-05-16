Панихида по Максиму Богдановичу будет совершена 25 мая в Петропавловском соборе Минска

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Панихида в соборе апостолов Петра и Павла в Минске будет совершена по великому белорусскому поэту Максиму Богдановичу 25 мая в день 100-летия со дня его смерти. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

Начало заупокойного богослужения в 14.30.

Служение панихиды по Максиму Богдановичу в старейшем православном храме столицы стало уже традиционным. По инициативе Литературного музея Максима Богдановича молитвы о упокоении души классика возносятся в Петро-Павловском соборе ежегодно. Почтить память поэта, ушедшего из жизни в 25 лет, в собор приходят представители творческой интеллигенции и многие минчане, которым дорого литературное наследие Максима Богдановича.-0-