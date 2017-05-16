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Рыцари попробуют взять штурмом крепость Гольшанского замка на фестивале 20 мая

17.05.2017 13:30 — Новости Культуры | БелТА  
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Рыцари попробуют взять штурмом крепость Гольшанского замка на фестивале 20 мая
Фото из архива

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Рыцари попробуют взять штурмом крепость Гольшанского замка на фестивале 20 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ошмянском райисполкоме.

Восьмой фестиваль средневековой культуры "Гольшанский замок - 2017" начнется колокольным звоном в центре Гольшан, где у памятника княжне Софье Гольшанской пройдет церемония с участием школы звонарей Беларуси. Затем театрализованное шествие отправится по агрогородку к руинам замка Сапег. У средневековых стен гостей фестиваля с 13.00 ждут театрализованные представления, рыцарские бои, конное шоу "Крылатыя ваяры Вялікага княства Літоўскага", старинная музыка и танцы, мастер-классы по народным ремеслам, кузнечному делу, фехтованию. В ночной программе впервые можно будет увидеть театрализованный штурм крепости и фейерверк.

Рядом будет разбит рыцарский лагерь и городок мастеров, игровая, детская и кулинарная площадки. В течение дня организаторы фестиваля предлагают гостям совершить экскурсии по агрогородку Гольшаны, посетить музей Гольшанской средней школы и уникальный музей Дуги Струве в Гольшанской библиотеке.

Среди участников фестиваля этого года - уличного театра "Вир", танцевальный коллектив Soleil, известные группы средневековой белорусской музыки "Восьмы дзень", Hardwood и Cad Goddeu, а так же давний партнер фестиваля группа "Стары Ольса". Рыцарский лагерь в этом году организован народным клубом славянских единоборств "Аридан" (Гродно), минским стрелковым клубом "Bow's Club" и конноспортивным клубом "Золотая шпора" (Минская область)

Фестиваль "Гольшанский замок" в этом году посвящен юбилейному для местечка историческому событию - 595-летию вступления в брак княжны Софьи Гольшанской и короля Польши Ягайло. Именно это историческое событие положило начало славной королевской династии Ягеллонов.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Восьмой фестиваль средневековой культуры "Гольшанский замок - 2017" начнется колокольным звоном в центре Гольшан, где у памятника княжне Софье Гольшанской пройдет...

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