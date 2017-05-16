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Возле здания милиции в Бобруйске нашли совенка

17.05.2017 13:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Совенка обнаружили возле канализационного люка около здания милиции в Бобруйске. Птенец был напуган, шипел и щелкал клювом.

Милиционеры, спасая птицу от бродячих собак, отнесли ее в отделение. Птенец сперва не был рад такому вниманию со стороны людей в погонах, но затем успокоился и даже позволил себя погладить.

Видео: ОНТ

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