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Возле здания милиции в Бобруйске нашли совенка
17.05.2017 13:37 — Новости Культуры | Tut.by
Совенка обнаружили возле канализационного люка около здания милиции в Бобруйске. Птенец был напуган, шипел и щелкал клювом.
Милиционеры, спасая птицу от бродячих собак, отнесли ее в отделение. Птенец сперва не был рад такому вниманию со стороны людей в погонах, но затем успокоился и даже позволил себя погладить.
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Птенец шипел и щелкал клювом.
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