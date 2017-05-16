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Уроженец Беларуси сразится в Каннах с Ханеке и Озоном

17.05.2017 15:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Родившийся в Беларуси кинорежиссер Сергей Лозница участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года.

Уроженец Беларуси сразится в Каннах с Ханеке и Озоном
© AP/ Evan Agostini
Жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году возглавит Педро Альмодовар

Каннский кинофестиваль открылся в среду в небольшом одноименном городке Франции. Среди кинофилов смотр в Каннах считается одним из самых престижных — наряду с Берлинским и Венецианским.

В конкурсную программу 2017 года попал и уроженец Беларуси — Сергей Лозница со своей интерпретацией творчества Федора Достоевского в ленте "Кроткая". Лозница — уже признанный во всем мире режиссер: у него есть ряд наград престижных фестивалей. Ранее он снимал и экранизацию произведения Василя Быкова "В тумане", которая была высоко оценена зрителями и критиками.

Еще один русскоязычный режиссер в основном конкурсе этих Канн — Андрей Звягинцев, который привез на фестиваль ленту "Нелюбовь".

За главный приз Канн Звягинцев и Лозница сразятся с живыми легендами кинематографа — Михаэлем Ханеке, Франсуа Озоном и другими маститыми режиссерами.

Также в рамках Канн-2017 вне конкурса покажут первые серии нового сезона "Твин Пикса" и режиссерский дебют известной по саге о "Сумерках" актрисы Кристен Стюарт.

 
Теги: Минск
 
 
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В программе Каннского кинофестиваля сразу два русскоязычных фильма - "Нелюбовь" Звягинцева и "Кроткая" Лозницы.

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