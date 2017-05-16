Уроженец Беларуси сразится в Каннах с Ханеке и Озоном

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Родившийся в Беларуси кинорежиссер Сергей Лозница участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года.



© AP/ Evan Agostini Жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году возглавит Педро Альмодовар

Каннский кинофестиваль открылся в среду в небольшом одноименном городке Франции. Среди кинофилов смотр в Каннах считается одним из самых престижных — наряду с Берлинским и Венецианским.

В конкурсную программу 2017 года попал и уроженец Беларуси — Сергей Лозница со своей интерпретацией творчества Федора Достоевского в ленте "Кроткая". Лозница — уже признанный во всем мире режиссер: у него есть ряд наград престижных фестивалей. Ранее он снимал и экранизацию произведения Василя Быкова "В тумане", которая была высоко оценена зрителями и критиками.

Еще один русскоязычный режиссер в основном конкурсе этих Канн — Андрей Звягинцев, который привез на фестиваль ленту "Нелюбовь".

За главный приз Канн Звягинцев и Лозница сразятся с живыми легендами кинематографа — Михаэлем Ханеке, Франсуа Озоном и другими маститыми режиссерами.

Также в рамках Канн-2017 вне конкурса покажут первые серии нового сезона "Твин Пикса" и режиссерский дебют известной по саге о "Сумерках" актрисы Кристен Стюарт.