17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летний фестиваль балета пройдет в Минске с 11 по 18 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

Откроет "Балетное лето в Большом" спектакль "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Главные партии 11 июня будут танцевать солисты балета Национальной оперы Украины Анастасия Шевченко и Станислав Ольшанский, 12 июня - Нино Самадашвили из Грузинского театра оперы и балета и Игорь Колб из Мариинского театра.

Гости из театра "Астана Балет", занимающего одно из ведущих мест среди балетных коллективов Казахстана, на сцене Большого театра Беларуси представят свои работы: 13 июня - одноактные балеты "Love Fear Loss", "Gaia" и танцевальную программу "Астана Балет GALA", 14 июня - "Кармен" и "Разнообразие танца" ("Diversity"), 15 июня - "Туманы времени" и "Медленный огонь".

Вечер одноактных балетов с участием белорусских артистов состоится 16 июня. Зрители увидят гран-па из балета "Пахита" Людвига Минкуса, балет "Сонеты" на музыку Питера Уорлока и Ральфа Воан-Уильямса и "Шесть танцев" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта. За дирижерским пультом в этот вечер - Иван Костяхин и Николай Колядко.

Завершится фестиваль 18 июня гала-концертом звезд мирового балета, в котором примут участие гости из России, Казахстана, Польши, Германии и артисты Большого театра Беларуси. В их числе - премьер Большого театра России Михаил Лобухин, солистка балета Оперного театра Ганновера Александра Ляшенко, солистка Баварской государственной оперы белоруска Татьяна Тилигузова и солист Национального балета Польши белорус Максим Войтюль.-0-