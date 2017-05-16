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Экспозиция "В.Короткевич "Дикая охота короля Стаха" откроет цикл выставок Президентской библиотеки

17.05.2017 15:37 — Новости Культуры | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "В.Короткевич "Дикая охота короля Стаха" из цикла "Литература в искусстве" откроет 19 мая цикл выставок Президентской библиотеки, посвященных наиболее известным произведениям в белорусской литературе, сообщили БЕЛТА в библиотеке.

Экспозиции будут посвящены книгам, на которых воспитано не одно поколение белорусов и которые являются визитной карточкой страны в мировом культурном пространстве. Из огромного простора печатного слова такие книги выделяет не только то обстоятельство, что их сюжет, содержание и писательское мастерство манят переводчиков на другие языки. В этих книгах заложен огромный потенциал визуального действия, поэтому они могут быть "переведены" на язык других видов искусства - изобразительного, театрального, кинематографа.

Первой среди выставок цикла не случайно стоит знаменитая книга Владимира Короткевича "Дикая охота короля Стаха". Владимир Короткевич вместе с Василем Быковым возглавляют список самых известных и самых читаемых белорусских литераторов ХХ века. Про автора можно сказать, что он своим творчеством совершил ментальную революцию в сознании нации, вернул народу гордость за величественную и драматическую давнюю историю. "Дикая охота короля Стаха" - шедевр приключенческой литературы с чертами интеллектуального детектива. К тому же в нем на примере судьбы конкретных лиц по художественному выразительно и в соответствии с исторической правдой показан наш народ и край на изломе эпох.

Над иллюстрациями "Дикой охоты..." работали такие выдающиеся художники, как Арлен Кашкуревич, Михаил Басалыга, Юрий Яковенко. Книги с их иллюстрациями покажут в экспозиции. Также зрители увидят личные вещи Владимира Короткевича, которые дают представление о предметном мире, что окружал писателя во время работы над книгой. Партнерами Президентской библиотеки в этом проекте являются Национальная киностудия "Беларусьфильм", Государственный музей истории белорусской литературы, Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, Музей истории белорусского кино, Музейный комплекс истории и культуры Оршанщины.

В экспозиции будут представлены издания классического произведения Владимира Короткевича на родном языке и языках мира, произведения искусства, посвященные писателю. Безусловно, заинтересуют посетителей выставки костюмы и реквизит, что использовались на съемках известного белорусского фильма по книге.

Ознакомиться с выставкой в Президентской библиотеке Республики Беларусь можно до 16 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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