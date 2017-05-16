МИНСК, 17 мая — Sputnik. Американская студия Netflix снимет телесериал по мотивам "Саги о ведьмаке" Сапковского, соответствующее заявление компании было опубликовано в среду.

Цикл польского писателя Сапковского о ведьмаке включает восемь романов, переведенных на многие языки мира. По произведениям уже ставили рок-оперу, мини-сериал, снятый в Польше, и создали на ее основе три части компьютерной игры.

О планах экранизировать романы объявила и американская студия Netflix. Сам Сапковский при этом станет творческим консультантом сериала. Дата выхода сериала о ведьмаке еще не известна — сейчас прорабатываются вопросы съемок и сценария. Ожидают "Сагу о ведьмаке" в виде сериала не раньше 2019 года.

Актерский состав и возможные режиссеры-постановщики серий пока также не известны.

Студия Netflix стала известна не только благодаря трансляции популярных телепроектов, но и собственным сериалам — "Карточному домику" и "Оранжевый — хит сезона". Сейчас у компании более 90 миллионов подписчиков по всему миру.