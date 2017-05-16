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Австралийский кот стал популярен благодаря своему росту в 118 см

17.05.2017 16:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Инстаграм австралийского кота по кличке Омар из Мельбурна читают более 15 тысяч человек. Причина не только в красоте животного, но и в его необычных размерах: рост трехлетнего Омара — 118 сантиметров. Порода мейн-кун, к которой принадлежит кот, довольно крупная. Но даже среди его сородичей такие гиганты встречаются нечасто. Об истории Омара написал mashable.com.

Любопытно, что вместе с Омаром в доме живет собака породы колли. Но, разумеется, она уступает в росте гигантскому коту.

Кстати, хозяева кота утверждают, что их питомец еще до конца не вырос. Поэтому его рост может увеличиться.

 
 
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Инстаграм австралийского кота по кличке Омар из Мельбурна читают более 15 тысяч человек. Причина не только в красоте животного, но и в его необычных размерах: рост...

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