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Откровенные наряды и страстный поцелуй: в Каннах открылся юбилейный кинофестиваль
18.05.2017 00:01 — Новости Культуры | Tut.by
В среду вечером торжественной церемонией открылся юбилейный 70-ый Каннский кинофестиваль. Жюри кинофорума возглавил испанский режиссер Педро Альмадовар, а ведущей церемонии стала Моника Беллуччи. Открывал фестиваль фильм «Призраки Исмаэля» французского режиссера Арно Деплешена. Перед его началом, гости прошли по красной дорожке.
Фестиваль продлится до 28 мая.
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Церемония-открытие и красная дорожка 70-го Каннского фестиваля
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