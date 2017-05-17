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Откровенные наряды и страстный поцелуй: в Каннах открылся юбилейный кинофестиваль

18.05.2017 00:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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В среду вечером торжественной церемонией открылся юбилейный 70-ый Каннский кинофестиваль. Жюри кинофорума возглавил испанский режиссер Педро Альмадовар, а ведущей церемонии стала Моника Беллуччи. Открывал фестиваль фильм «Призраки Исмаэля» французского режиссера Арно Деплешена. Перед его началом, гости прошли по красной дорожке.


Актрисы Сьюзен Сарандон и Элль Фаннинг позируют перед камерами

Джуллиана Мур




Модель Хофит Голан и Виктория Боня

Актриса Клотильда Куро

Режиссер Арно Деплешен позирует перед камера с актерами Шарлоттой Гинзбург, Мате Амальрик (крайний слева), Марион Котийяр, Луи Гаррелем, Альбой Рорвахер (крайняя справа) и актером Ипполитом Жирардо

Ума Турман

Моника Беллуччи

Марион Котийяр

Член жюри Джессика Честейн

Ведущая церемонии Моника Беллуччи целует актера Алекса Лутца

Актриса Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради

Член жюри Фань Бинбиин

Режиссер Педро Альмадовар, Лили-Роуз Депп, Уилл Смит и Джессика Честейн

Фестиваль продлится до 28 мая.

 
 
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Церемония-открытие и красная дорожка 70-го Каннского фестиваля

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