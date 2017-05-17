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Спектакль "Возвращение к Шагалу" откроет музейную ночь в витебском Арт-центре

18.05.2017 07:33 — Новости Культуры | БелТА  
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Спектакль "Возвращение к Шагалу" откроет музейную ночь в витебском Арт-центре
Арт-центр Марка Шагала

18 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Акция "Ночь музеев - 2017" в Арт-центре Марка Шагала в Витебске посвящена 130-летию со дня рождения художника, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Откроет программу спектакль "Возвращение к Шагалу" в постановке школьного театра "Роздум" (СШ №42 Витебска). Спектакль поставлен по мотивам автобиографических книг "Моя жизнь" Марка Шагала и "Горящие огни" Беллы Шагал. Интерактивная часть музейной ночи пройдет на фоне выставки "130 лет - 130 шедевров. Ретроспектива творчества Марка Шагала из собрания музея". В экспозиции представлены самые знаковые работы художника из музейного собрания: офорт "Бабушка", серия иллюстраций к поэме Николая Гоголя "Мертвые души", акватинты "Алеко", "Влюбленные под деревом" и "Пьеро", ксилографии к стихотворениям Марка Шагала и др.

"На протяжении вечера посетители смогут разобраться в графических техниках, которые использовал в своем творчестве Марк Шагал, поучаствовать в мастер-классе. Для любителей загадок сотрудники подготовили викторины и задания, которые раскрывают секреты образов и сюжетов художника. Весь вечер будут демонстрироваться документальный и мультипликационные фильмы. Самых активных участников ждут призы", - подчеркнули в Арт-центре.

Мероприятия пройдут в Арт-центре 19 мая с 18.00 до 22.00 (вход свободный). -0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Откроет программу спектакль "Возвращение к Шагалу" в постановке школьного театра "Роздум" (СШ №42 Витебска).

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