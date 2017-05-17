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ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытие 70-го Каннского кинофестиваля

18.05.2017 08:57 — Новости Культуры | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Сьюзан Сарандон и Джулианна Мур

Накануне вечером состоялось открытие 70-го международного Каннского кинофестиваля во Франции. Традиционно жюри конкурса и гости фестиваля прошли по красной дорожке в прицеле сотни камер журналистов со всего мира.

Испанский режиссер, глава жюри Педро Альмадовар, китайская актриса, член жюри Фань Бинбиин, американская актриса, член жюри Джессика Честейн

Американская актриса Ума Турман

Американский актер, член жюри Уилл Смит

Французская актриса, принцесса Венецианская и Пьемонтская Клотильда Куро

Американские актирисы Эль Фаннинг и Сьюзан Сарандон

Американская модель Белла Хадид

Иранский режиссер Асгар Фархади и американская актриса Лили-Роуз Депп

Американская актриса Джулианна Мур

Фото Синьхуа - БЕЛТА

 
 
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Накануне вечером состоялось открытие 70-го международного Каннского кинофестиваля во Франции. Традиционно жюри конкурса и гости фестиваля прошли по красной...

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