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Лидер группы Neuro Dubel Александр Куллинкович отмечает 45-летний юбилей. Поздравляем!

18.05.2017 10:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Бессменный лидер Neuro Dubel, одной из самых знаковых рок-групп Беларуси, — Александр Куллинкович 18 мая отмечает 45-летний юбилей. Паспортный Кулинкович сначала жил под псевдонимом Джим Лазарев, а затем стал Куллинковичем и в 1989 году основал известный и сегодня панк-коллектив Neuro Dubel. TUT.BY поздравляет музыканта с юбилеем и желает долгих и плодотворных лет жизни!


Сегодняшний вокалист, автор музыки и текстов родился в 1972 году в Смолевичах. В 5-летнем возрасте переехал в Минск. Окончил ПТУ-23 по специальности сантехник, полгода учился на журфаке БГУ. Влияние на его творчество оказали Sex Pistols, Dead Kennedys, Rammstein, Motorhead, Molotov, Петр Мамонов (Звуки Му), Саша Башлачев, Ноль, Аукцыон, Ва-БанкЪ, НОМ и многие другие коллективы. Александр уверен, что «добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем только с помощью с одного доброго слова».

До 2003−2004 годов писал песни в основном на русском языке, после — в основном на белорусском. Наиболее известные песни: «Каникулы с Чиччолиной», «Петрова, подай воды», «Резиновый дом», «Охотник и сайгак», «Переехало комбайном», «Ворсинки и катышки», «Гузік».

По случаю праздника публикуем клипы и видео самых ярких песен и выступлений «Дюбелей».

Охотник и Сайгак

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Ксения Ситник vs. Neuro Dubel. «Мы вместе»

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Переехало комбайном

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З Новым Годам!

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Можно жить

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Теги: Минск
 
 
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Бессменный лидер Neuro Dubel, одной из самых знаковых рок-групп Беларуси, - Александр Куллинкович 18 мая отмечает 45-летний юбилей. Паспортный Кулинкович сначала жил под...

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