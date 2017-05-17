|
Лидер группы Neuro Dubel Александр Куллинкович отмечает 45-летний юбилей. Поздравляем!
18.05.2017 10:44 — Новости Культуры | Tut.by
Бессменный лидер Neuro Dubel, одной из самых знаковых рок-групп Беларуси, — Александр Куллинкович 18 мая отмечает 45-летний юбилей. Паспортный Кулинкович сначала жил под псевдонимом Джим Лазарев, а затем стал Куллинковичем и в 1989 году основал известный и сегодня панк-коллектив Neuro Dubel. TUT.BY поздравляет музыканта с юбилеем и желает долгих и плодотворных лет жизни!
Сегодняшний вокалист, автор музыки и текстов родился в 1972 году в Смолевичах. В 5-летнем возрасте переехал в Минск. Окончил ПТУ-23 по специальности сантехник, полгода учился на журфаке БГУ. Влияние на его творчество оказали Sex Pistols, Dead Kennedys, Rammstein, Motorhead, Molotov, Петр Мамонов (Звуки Му), Саша Башлачев, Ноль, Аукцыон, Ва-БанкЪ, НОМ и многие другие коллективы. Александр уверен, что «добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем только с помощью с одного доброго слова».
До 2003−2004 годов писал песни в основном на русском языке, после — в основном на белорусском. Наиболее известные песни: «Каникулы с Чиччолиной», «Петрова, подай воды», «Резиновый дом», «Охотник и сайгак», «Переехало комбайном», «Ворсинки и катышки», «Гузік».
По случаю праздника публикуем клипы и видео самых ярких песен и выступлений «Дюбелей».
Охотник и Сайгак
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Ксения Ситник vs. Neuro Dubel. «Мы вместе»
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Переехало комбайном
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
З Новым Годам!
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Можно жить
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бессменный лидер Neuro Dubel, одной из самых знаковых рок-групп Беларуси, - Александр Куллинкович 18 мая отмечает 45-летний юбилей. Паспортный Кулинкович сначала жил под...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии