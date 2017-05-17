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Умер лидер Soundgarden Крис Корнелл

18.05.2017 10:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Детройте в возрасте 52 лет скончался лидер группы Soundgarden Крис Корнелл. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя музыканта.


Фото: Reuters

Никаких сведений о причинах смерти нет. Представители музыканта заявили, что смерть была неожиданной, и музыкант не испытывал никаких проблем со здоровьем.

Крис Корнелл наиболее известен как вокалист рок-группы Soundgarden и коллектива Audioslave, где он играл с музыкантами Rage Against The Machine.

Видео: Youtube

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Корнелл — один из наиболее известных и популярных рок-музыкантов 1990-х годов. Soundgarden во главе с ним были одними из пионеров гранджа и вместе с Nirvana и Pearl Jam стали наиболее популярными группами этого направления. Песня Soundgarden «Black Hole Sun»

В апреле 2017 года Корнелл выпустил новый сольный трек The Promise, а также рассказывал, что Soundgarden планируют запись нового альбома.

Видео: Youtube

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Ссылка на источник 45
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Никаких сведений о причинах смерти нет. Представители музыканта заявили, что смерть была неожиданной, и музыкант не испытывал никаких проблем со здоровьем.

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