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Умер лидер Soundgarden Крис Корнелл
18.05.2017 10:46 — Новости Культуры | Tut.by
В Детройте в возрасте 52 лет скончался лидер группы Soundgarden Крис Корнелл. Об этом сообщает
Никаких сведений о причинах смерти нет. Представители музыканта заявили, что смерть была неожиданной, и музыкант не испытывал никаких проблем со здоровьем.
Крис Корнелл наиболее известен как вокалист рок-группы Soundgarden и коллектива Audioslave, где он играл с музыкантами Rage Against The Machine.
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Корнелл — один из наиболее известных и популярных рок-музыкантов 1990-х годов. Soundgarden во главе с ним были одними из пионеров гранджа и вместе с Nirvana и Pearl Jam стали наиболее популярными группами этого направления. Песня Soundgarden «Black Hole Sun»
В апреле 2017 года Корнелл выпустил новый сольный трек The Promise, а также рассказывал, что Soundgarden планируют запись нового альбома.
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Никаких сведений о причинах смерти нет. Представители музыканта заявили, что смерть была неожиданной, и музыкант не испытывал никаких проблем со здоровьем.
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