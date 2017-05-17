18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый документальный фильм студии "Летопись" Национальной киностудии "Беларусьфильм" "Першадрук" смогут увидеть посетители Музея истории белорусского кино в Международный день музеев, сообщили БЕЛТА на киностудии.

Сеансы состоятся в 15.00, 17.00 и 19.00. Вечерний показ предварит встреча с авторами картины.

Фильм посвящен одной из самых ярких личностей в истории Беларуси - Франциску Скорине и приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания. Картина снималась на территории четырех стран: в Беларуси (Минск, Полоцк, Вилейка), Польше (Краков), Чехии (Прага) и России (Санкт-Петербург). Эта картина показывает жизненный путь белорусского первопечатника, предлагает пройти его дорогами.

Автор сценария фильма Владимир Мороз и режиссер Игорь Чищеня раскрывают личность великого первопечатника в контексте современности. Целью создателей было не просто рассказать биографию Скорины, а спроецировать личность первопечатника на сегодняшний день, показать, что его идеи и принципы живут в современности. Оператор картины - Александр Оковицкий, музыку к фильму написал Александр Крутель. Фильм создан на белорусском языке.

Последний фильм о Скорине, предназначенный для кинопроката, был снят на студии "Летопись" в 1989 году.

Фильм планируется к показу на телеканалах Беларуси и за ее пределами, станет участником многочисленных мероприятий, приуроченных к 500-летию белорусского книгопечатания и просветительской деятельности Франциска Скорины, будет рекомендован в коллекции крупнейших европейских библиотек.

Показ картины запланирован также на Дне белорусской письменности, который пройдет в сентябре в Полоцке. -0-