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Авторы фильма-победителя фестиваля WorldFest-Houston встретятся с минчанами 24 мая

18.05.2017 12:04 — Новости Культуры | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любители кино 24 мая в Минске смогут пообщаться с авторской группой фильма "Сладкое прощание Веры" Национальной киностудии "Беларусьфильм", получившей золотой приз международного кинофестиваля WorldFest-Houston в США, сообщили корреспонденту БЕЛТА на киностудии.

Встреча пройдет в Доме кино в 18.30. Дополнительные показы картины в столице состоятся также 25-28 мая в кинотеатрах "Беларусь" и "Ракета".

Золотой приз "Реми" присужден художественному фильму "Сладкое прощание Веры" режиссера Александры Бутор в номинации "Романтические игровые художественные фильмы".

В юбилейном, 50-м Хьюстонском фестивале (штат Техас), который прошел с 21 по 30 апреля, приняли участие более 800 режиссеров, продюсеров и профессионалов в области киноиндустрии. В конкурсной программе участвовало 194 фильма из 43 стран.

WorldFest-Houston - фестиваль независимого кино и видео, третий по значимости в Северной Америке после Сан-Франциско и Нью-Йорка. В отличие от прочих крупных конкурсных фестивалей, у которых две конкурсные категории (короткий и полный метры), Хьюстон принимает работы в 10 основных категориях и более 200 подкатегориях. На фестивале присуждается большое количество наград. Среди открытий WorldFest-Houston такие именитые режиссеры, как Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Дэвид Линч, Ридли Скотт, Оливер Стоун, братья Коэны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча пройдет в Доме кино в 18.30. Дополнительные показы картины в столице состоятся также 25-28 мая в кинотеатрах "Беларусь" и "Ракета".

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