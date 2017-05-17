МИНСК, 18 мая — Sputnik. Журналисты и политики в разные годы преждевременно сообщали о смерти президента США Барака Обамы, актрисы Людмилы Гурченко, писателя Марка Твена и многих других знаменитостей.

В четверг днем в социальных сетях появилась информация о будто бы кончине белорусской нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич, эти данные рассылались якобы от лица нового министра культуры Франции. Позже выяснилось, что это — злая шутка, а сама писательница жива и здорова, направляется в Южную Корею.



© Sputnik / Виктор Толочко Появилось опровержение информации о смерти Светланы Алексиевич

Впрочем, Алексиевич — не первая знаменитость, которую "хоронили" раньше времени. Чего только стоит вспомнить многочисленные заявления о смерти Николая Караченцова, Олега Табакова и других видных артистов. Были же случаи и более громкие.

Убитый в "Твиттере" Обама

Несколько лет назад хакеры взломали социальные сети крупного американского телеканала Fox и решили "пошутить": написали про гибель президента США Барака Обамы.

Сообщение из социальных сетей о том, будто бы в Обаму дважды выстрелили, мгновенно подхватили ведущие мировые СМИ, а сам пост провисел более двух часов, пока администрация Fox не восстановила доступ к Twitter.

Кроме Обамы, раньше времени в США хоронили Джорджа Буша, Билла Клинтона, Рональда Рейгана и других глав государства.

Несколько раз "убитая" Гурченко

Людмилу Марковну Гурченко журналисты "хоронили" несколько раз — раз в несколько месяцев какое-нибудь из СМИ сообщало о кончине советской кинодивы.

Так, писали, что Гурченко скончалась после серьезного перелома, другие сообщали о будто бы попадании актрисы в аварию. Для кинодивы придумывали многие поводы и причины смерти, поэтому когда Гурченко на самом деле не стало, многие не сразу поверили в это.



© Sputnik Александр Кряжев Сообщение о смерти Алексиевич оказалось фейком

Несколько раз "похороненный" Кастро

Легендарный кубинский лидер Фидель Кастро был "похоронен" журналистами несколько раз. Один из самых громких случаев произошел в 2003 году, когда на сайте CNN по ошибке вышел некролог на Кастро — со множеством фактических ошибок.

Позже выяснилось, что некролог был лишь черновиком, а опубликовали его по ошибке — но до этого все мировые агентства и телеканалы успели сообщить о том, что кубинский лидер скончался.

Спустя годы ложные сообщения о его смерти также периодически всплывали в СМИ, особенно после того, как руководить Кубой начал брат Фиделя, Рауль.

Преувеличенные слухи Твена

Великого писателя Твена в конце XIX века "похоронил" еженедельник New York Journal. После появления многочисленных слухов писатель отправил в редакцию ставшую золотым афоризмом цитату — "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены". Затем к этому заявлению СМИ начали дописывать "к сожалению" — настолько он надоел редакторам изданий.

Спустя век процитировал Твена в этом и Стив Джобс — когда создателя Apple также "хоронили" раньше времени.