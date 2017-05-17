В Австралии сотрудница полиции выхаживает кенгурят и берет их с собой на службу

В австралийском округе Флиндерс констебль Тиффани Грейг подбирает брошенных кенгурят, выхаживает их и берет с собой на службу.

Публикация от Tiff Greig (@outbackcop_tiff) Мар 24 2017 в 6:10 PDT

Грейг уже вырастила кенгуренка по кличке Куинн. По словам констебля, она подобрала детеныша, когда он весил около килограмма и был «маленьким комочком».

Публикация от Tiff Greig (@outbackcop_tiff) Апр 3 2017 в 3:33 PDT

Публикация от Tiff Greig (@outbackcop_tiff) Апр 29 2017 в 7:09 PDT

Сейчас Грейг выхаживает кенгуренка Корнелиуса. Так же, как и Куинн, он составляет ей компанию на работе. Корнелиус — большой исполинский кенгуру, но у детеныша необычный светлый окрас и белые пятнышки на морде.

Публикация от Tiff Greig (@outbackcop_tiff) Май 11 2017 в 10:29 PDT

Публикация от Tiff Greig (@outbackcop_tiff) Май 11 2017 в 10:29 PDT