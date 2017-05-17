18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Ночь искусств в Лошицкой усадьбе" пройдет 20 мая. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее "Лошицкая усадьба" - филиале ГУ "Музей истории города Минска", в нынешнем году музей во второй раз присоединяется к международной акции "Ночь музеев".

Во время мероприятия в старинной усадьбе участники музейной ночи постараются восстановить атмосферу Лошицы при последних ее хозяевах - Евстафии и Ядвиге Любанских. В те времена в усадьбу часто съезжались известные музыканты и художники, было много гостей.

В начале вечера в приусадебном флигеле гостей встретит лошицкий управитель, который расскажет о заботах большого хозяйства и повседневной жизни поместья, а также откроет некоторые потайные двери. На втором этаже управитель познакомит с искусством белорусской чайной церемонии и угостит великолепным напитком.

Сестры пани Ядвиги расскажут гостям о жизни дома и семьи. Под их чутким руководством все желающие получат возможность попрактиковаться в словотворчестве, присоединившись к самым популярным салонным развлечениям на рубеже XIX-XX веков - буриме, шарадам.

На концерте "Музыка в белорусских усадьбах" из авторской программы "Майские музыкальные вечера" посетители почувствуют себя почетными гостями музыкального салона Любанских. Классическая музыка зазвучит в этот вечер по-особенному торжественно благодаря исполнителям международного музыкального проекта "Молодые голоса".

На вечере в Лошице можно стать полноправным участником бала начала ХХ века, продемонстрировать свой литературный талант, послушать поэзию, белорусские песни в аутентичной манере, посмотреть документальные фильмы про Лошицу и стили искусства.-0-