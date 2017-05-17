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Новая версия "Травиаты" откроет 85-й сезон Большого театра

18.05.2017 15:23 — Новости Культуры | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперу Джузеппе Верди "Травиата" в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси поставит латвийский режиссер Андрейс Жагарс, сообщили БЕЛТА в театре.

Для белорусского театра это будет уже 6-я постановка легендарной оперы. Новая "Травиата" латвийского режиссера откроет юбилейный, 85-й сезон Большого театра 8 сентября.

Несколько лет назад Андрейс Жагарс, еще в статусе директора Латвийской Национальной оперы, был одним из членов жюри международного конкурса Competizione dell'Opera, проходившем в Большом театре. В 2013 году, во время гастролей Национальной оперы "Эстония" в Минске, белорусские зрители смогли оценить режиссерский талант Андрейса Жагарса по постановке "Манон Леско" Джакомо Пуччини. А на IV Рождественском оперном форуме Жагарс представил еще один свой спектакль - оперу Джузеппе Верди "Бал-маскарад" Санкт-Петербургского Михайловского театра.

Для Жагарса минская постановка "Травиаты" будет третьей по счету: его оперы не первый год с успехом идут в Риге и Тель-Авиве. Кстати, спектакль Латвийской Национальной оперы также могли видеть белорусские меломаны: именно эту "Травиату" Андрейс Жагарс привозил на Первый Рождественский форум в Большой театр. Это не самая любимая опера латвийского режиссера, но взяться за ее постановку - словно бросить вызов самому себе.

На минской сцене в "Травиате" зрители увидят своих современников - действие оперы перенесено в Париж XXI века. Соответственно, изменится и болезнь главной героини Виолетты. В наше время медицина легко справляется с туберкулезом, но вот онкология до сих пор прерывает жизни в том числе молодых и красивых людей.

“Главное, о чем я хочу сказать, - о проблеме публичного одиночества, - отмечает Андрейс Жагарс. - Люди создают впечатление хорошей, устроенной, благополучной, комфортной жизни. Но в действительности они безмерно одиноки. За радостью и счастьем скрывается невероятная боль - от непонимания, неискренности, отсутствия друзей и любимых. Как редко можно встретить настоящую любовь. А встретив ее - потерять навсегда. Вот истинная трагедия”.

Над премьерой работает международная группа: дирижер-постановщик Андрей Галанов, режиссер-постановщик Андрейс Жагарс (Латвия), хормейстер-постановщик - Нина Ломанович, художники-постановщики Рейнис Суханове (сценография, Латвия) и Кристине Пастернака (костюмы, Латвия), художник по свету Кевин Вин Джонс (Великобритания), а также солисты, артисты хора и оркестра Большого театра Беларуси. А балетмейстеры-постановщики Юлия Дятко и Константин Кузнецов готовят хореографический номер в сцене "Бал у Флоры".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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