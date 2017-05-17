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Журнал Time разместил на обложке Белый дом, который превращается в Кремль
18.05.2017 17:21 — Новости Культуры | Tut.by
На официальном Twitter-аккаунте журнала Time появилась обложка нового номера. На ней изображен Белый дом, который превращается в Кремль и Собор Василия Блаженного.
«Как лояльность Трампа напрягает Вашингтон», — пошутили журналисты. Остроумные пользователи сразу же добавили в комментариях видео с президентом Владимиром Путиным, который аплодирует этому событию.
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На официальном Twitter-аккаунте журнала Time появилась обложка нового номера. На ней изображен Белый дом, который превращается в Кремль и Собор Василия Блаженного.
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