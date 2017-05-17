Журнал Time разместил на обложке Белый дом, который превращается в Кремль

На официальном Twitter-аккаунте журнала Time появилась обложка нового номера. На ней изображен Белый дом, который превращается в Кремль и Собор Василия Блаженного.

«Как лояльность Трампа напрягает Вашингтон», — пошутили журналисты. Остроумные пользователи сразу же добавили в комментариях видео с президентом Владимиром Путиным, который аплодирует этому событию.