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Суд оштрафовал на 52 доллара солиста "Би-2", задержанного на стадионе с марихуаной
18.05.2017 17:34 — Новости Культуры | Tut.by
Тушинский районный суд Москвы назначил штраф в размере 3 тысяч российских рублей (52 доллара) солисту рок-группы «Би-2» Леве Би-2 (уроженец Беларуси Егор Бортник), задержанному накануне на стадионе «Открытие Арена» с пакетиком марихуаны. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Признать Бортника виновным по ч. 1 ст. 20.31 (Нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований) КоАП РФ и назначить ему административный штраф в размере 3 тысяч рублей», — огласила решение судья Ольга Крапчетова.
Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 10 тысяч российских рублей (от 52 до 173 долларов) или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.
Ранее информированный источник
Сам музыкант уже сообщил, что напишет новую песню, которую посвятит своему задержанию на стадионе «Открытие Арена».
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Тушинский районный суд Москвы назначил штраф в размере 3 тысяч российских рублей (52 доллара) солисту рок-группы "Би-2" Леве Би-2 (уроженец Беларуси Егор Бортник),...
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