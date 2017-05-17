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Суд оштрафовал на 52 доллара солиста "Би-2", задержанного на стадионе с марихуаной

18.05.2017 17:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Тушинский районный суд Москвы назначил штраф в размере 3 тысяч российских рублей (52 доллара) солисту рок-группы «Би-2» Леве Би-2 (уроженец Беларуси Егор Бортник), задержанному накануне на стадионе «Открытие Арена» с пакетиком марихуаны. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фото: spartakovtsy.ru

«Признать Бортника виновным по ч. 1 ст. 20.31 (Нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований) КоАП РФ и назначить ему административный штраф в размере 3 тысяч рублей», — огласила решение судья Ольга Крапчетова.

Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 10 тысяч российских рублей (от 52 до 173 долларов) или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.

Ранее информированный источник сообщил о задержании Бортника на футбольном матче между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком». По предварительным данным, у него был изъят пакетик с марихуаной. В ходе доследственной проверки было установлено, что общий вес изъятого наркотика составил 0,5 грамма.

Сам музыкант уже сообщил, что напишет новую песню, которую посвятит своему задержанию на стадионе «Открытие Арена».

 
 
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Тушинский районный суд Москвы назначил штраф в размере 3 тысяч российских рублей (52 доллара) солисту рок-группы "Би-2" Леве Би-2 (уроженец Беларуси Егор Бортник),...

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