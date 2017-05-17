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Звезда "Изгоя-Один" выходит замуж за режиссера короткометражек
18.05.2017 18:02 — Новости Культуры | Tut.by
Актриса Фелисити Джонс,
Избранником Джонс стал британский режиссер Чарльз Гард, снявший три картины (две из них — короткометражки). До этого пара встречалась два года.
33-летняя Фелисити Джонс снималась в фильмах «Новый Человек-паук», «Дневник Анны Франк», «Инферно», «Теория всего». За роль в картине «Теория всего» (другое название - «Вселенная Стивена Хокинга») она номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус».
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Актриса Фелисити Джонс, сыгравшая главную женскую роль в фильме "Изгой-Один: Звездные войны. Истории", выходит замуж. Об этом сообщил журнал US Magazine.
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