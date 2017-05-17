ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезда "Изгоя-Один" выходит замуж за режиссера короткометражек

18.05.2017 18:02 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Актриса Фелисити Джонс, сыгравшая главную женскую роль в фильме «Изгой-Один: Звездные войны. Истории», выходит замуж. Об этом сообщил журнал US Magazine.


Фелисити Джонс (слева) в фильме «Изгой-Один: Звездные войны»

Избранником Джонс стал британский режиссер Чарльз Гард, снявший три картины (две из них — короткометражки). До этого пара встречалась два года.

33-летняя Фелисити Джонс снималась в фильмах «Новый Человек-паук», «Дневник Анны Франк», «Инферно», «Теория всего». За роль в картине «Теория всего» (другое название - «Вселенная Стивена Хокинга») она номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Фелисити Джонс, сыгравшая главную женскую роль в фильме "Изгой-Один: Звездные войны. Истории", выходит замуж. Об этом сообщил журнал US Magazine.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Суд оштрафовал на 52 доллара солиста "Би-2", задержанного на стадионе с марихуаной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика