Актриса Фелисити Джонс, сыгравшая главную женскую роль в фильме «Изгой-Один: Звездные войны. Истории», выходит замуж. Об этом сообщил журнал US Magazine .



Фелисити Джонс (слева) в фильме «Изгой-Один: Звездные войны»

Избранником Джонс стал британский режиссер Чарльз Гард, снявший три картины (две из них — короткометражки). До этого пара встречалась два года.

33-летняя Фелисити Джонс снималась в фильмах «Новый Человек-паук», «Дневник Анны Франк», «Инферно», «Теория всего». За роль в картине «Теория всего» (другое название - «Вселенная Стивена Хокинга») она номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус».