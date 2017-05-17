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Необычный ракурс. Как выглядит столица с труднодоступных крыш

18.05.2017 19:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Минск — город большого пространства. Широкие улицы и проспекты впечатляют приезжих, но уже привычны горожанам. Корреспондент TUT.BY Вадим Замировский предлагает взглянуть на столицу с высоты и, возможно, открыть для себя новые и необычные виды города.

Отметим, что фото сделаны не с популярных точек обзора Минска, а с площадок, попасть на которые без предъявления журналистского удостоверения практически невозможно.


Здание Парламента снято из окна факультета международных отношений БГУ.


Большой театр оперы и балета снят с «дома Чижа».

Точка съемки — крыша мусульманской мечети


Фотография была сделана из ресторана The View

Точка съемки — ресторан The View

Фотография была сделана из гостиницы «Славянская»

Фото домов сделано из здания новостройки на Каменной Горке

Точка съемки: «дом Чижа»

Снято из здания новостройки в Каменной Горке

Фотография сделана из бизнес-центра «Парус-Сити»

Точка съемки — бизнес-центр Оmega Tower
 
Теги: Минск
 
 
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