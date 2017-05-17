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Необычный ракурс. Как выглядит столица с труднодоступных крыш
18.05.2017 19:58 — Новости Культуры | Tut.by
Минск — город большого пространства. Широкие улицы и проспекты впечатляют приезжих, но уже привычны горожанам. Корреспондент TUT.BY Вадим Замировский предлагает взглянуть на столицу с высоты и, возможно, открыть для себя новые и необычные виды города.
Отметим, что фото сделаны не с
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Подборка фотографий Минска с интересных ракурсов.
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