Необычный ракурс. Как выглядит столица с труднодоступных крыш

Минск — город большого пространства. Широкие улицы и проспекты впечатляют приезжих, но уже привычны горожанам. Корреспондент TUT.BY Вадим Замировский предлагает взглянуть на столицу с высоты и, возможно, открыть для себя новые и необычные виды города.

Отметим, что фото сделаны не с популярных точек обзора Минска, а с площадок, попасть на которые без предъявления журналистского удостоверения практически невозможно.



Здание Парламента снято из окна факультета международных отношений БГУ.







Большой театр оперы и балета снят с «дома Чижа».



Точка съемки — крыша мусульманской мечети







Фотография была сделана из ресторана The View



Точка съемки — ресторан The View



Фотография была сделана из гостиницы «Славянская»



Фото домов сделано из здания новостройки на Каменной Горке



Точка съемки: «дом Чижа»



Снято из здания новостройки в Каменной Горке



Фотография сделана из бизнес-центра «Парус-Сити»



Точка съемки — бизнес-центр Оmega Tower