18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православная Беларусь 20 мая отметит явление Жировичской иконы Божией Матери. В этот день в четвертый раз пройдет фестиваль "Жыровiцкі фэст", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.

Праздничную Божественную литургию в Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре возглавит митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Встреча архипастыря на входе в Успенский собор в 9.30.

На фестивальной площадке у источника, под открытым небом на сцене-корабле в 14.00 начнется концертная программа. В "Жыровiцкім фэсце" примут участие любительские и профессиональные инструментальные и хоровые коллективы, сольные исполнители, поэты. Во время концертных выступлений, которые продлятся до вечера, на фестивальном поле будет организованы мастер-классы народных умельцев, игры, катание на лошадях. По окончании массовых мероприятий желающие смогут присоединиться к ночным дружеским посиделкам у костра.

Вход на фестиваль свободный. Его цель - объединить людей вокруг торжества, которое ежегодно проходит в одном из красивейших мест Беларуси и с которым связана история явления величайшей святыни - Жировичской иконы Божией Матери.

По преданиям, явление иконы произошло в 1470 году в местечке Жировицы Гродненского уезда. В лесу, принадлежащем православному литовскому вельможе Александру Солтану, пастухи увидели необыкновенно яркий свет, проникавший в виде пламени сквозь ветви грушевого дерева. На дереве в лучезарном сиянии находилась небольшая икона Божией Матери. Пастухи взяли ее и отнесли вельможе. Он не придал особого значения рассказу об увиденном, а образ запер в ларец.

На следующий день у Александра Солтана собрались гости, и хозяин решил показать им находку, однако иконы в ларце не оказалось. Через некоторое время пастухи опять нашли образ Богородицы на том же месте и вновь принесли его вельможе. На этот раз мужчина отнесся к иконе Богородицы с благоговением и дал обет на месте ее явления построить храм.-0-