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Классическая музыка белорусских авторов зазвучит в минском метро

19.05.2017 07:53 — Новости Культуры | БелТА  
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Классическая музыка белорусских авторов зазвучит в минском метро

19 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Классическая музыка зазвучит в столичной подземке. Культурный проект "Гукi метро. Слухай свае" стал одним из финалистов конкурса Social Weekend, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы проекта.

Идею поддержали спонсоры и Минский метрополитен. Подобные инициативы уже реализованы в других странах и, как показывает практика, находят положительный отклик. Так, в метро Парижа, Пекина, Нью-Йорка, Лондона, Брюсселя, Москвы классика звучит давно на постоянной основе.

"Мы хотим показать минчанам и гостям столицы, что белорусская культура богатая, уникальная и заслуживает не меньшего внимания, чем иные культуры. Проект познакомит с творчеством талантливых отечественных композиторов", - рассказали инициаторы проекта Глеб Вайкуль и Дарья Барановская.

Возможно, уже с 1 июня на платформах всех станций метро будут включать музыкальные композиции белорусских авторов. Первый ролик представит полонез Наполеона Орды "Северная звезда".

Social Weekend - крупнейший конкурс социальных проектов Беларуси. Впервые он прошел в 2013 году. Сумма финансовой помощи, оказанной меценатами конкурсантам, превышает Br200 тыс. В финале конкурса в текущем году были представлены проекты, направленные на помощь тяжелобольным и особенным детям, людям с инвалидностью, пропаганду здорового образа жизни, улучшение городской среды, взаимоотношений между детьми и родителями. Также на победу претендовали идеи в сферах культуры и искусства, образования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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