ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Картина американского художника Жан-Мишеля Баскии продана на аукционе за $110,5 млн

19.05.2017 08:44 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина американского художника Жан-Мишеля Баскии продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $110,5 млн, сообщают информагентства.

За такую рекордную сумму для произведений уроженца Бруклина ушло полотно размером 1,83х1,73 м с изображением черной головы на голубом фоне.

Такую сумму за произведение Баскии отдал японский предприниматель. В прошлом году он уже приобрел автопортрет художника, заплатив $57,3 млн, что тоже стало тогда ценовым рекордом.

Баския начинал как граффитист, позже прославился работами в стиле неоэкспрессионизма. Он скончался в 1988 году от передозировки наркотиками в возрасте 27 лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За такую рекордную сумму для произведений уроженца Бруклина ушло полотно размером 1,83х1,73 м с изображением черной головы на голубом фоне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Классическая музыка белорусских авторов зазвучит в минском метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика