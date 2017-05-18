Картина американского художника Жан-Мишеля Баскии продана на аукционе за $110,5 млн

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина американского художника Жан-Мишеля Баскии продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $110,5 млн, сообщают информагентства.

За такую рекордную сумму для произведений уроженца Бруклина ушло полотно размером 1,83х1,73 м с изображением черной головы на голубом фоне.

Такую сумму за произведение Баскии отдал японский предприниматель. В прошлом году он уже приобрел автопортрет художника, заплатив $57,3 млн, что тоже стало тогда ценовым рекордом.

Баския начинал как граффитист, позже прославился работами в стиле неоэкспрессионизма. Он скончался в 1988 году от передозировки наркотиками в возрасте 27 лет.-0-