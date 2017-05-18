Челябинский сторож разобрал не понравившийся ему арт-объект

Сторож стройки в Челябинске разобрал инсталляцию, созданную участниками выставки современного искусства в галерее OkNo. Об этом сообщает Znak.com.

Инсталляция. Фото галереи OkNo

Авторы работы из екатеринбургской стрит-арт-группы «Злые» установили на территории стройки рядом с экспозицией профилированные листы (предназначены для возведения наружных ограждений, стен и крыш), расписанные граффити. Они планировали договориться с владельцами участка о том, чтобы оставить там этот объект, однако сторож разобрал его спустя несколько часов.

«Объект был установлен в рамках выставки „Части целого“. Часть экспозиции располагалась внутри, а часть должна была быть встроена в городское пространство», — рассказала арт-директор галереи Светлана Шляпникова. По ее словам, авторы работы уговаривали сторожа не убирать инсталляцию, пока они договариваются с владельцами, однако охраннику творчество не понравилось.

В октябре 2015 года уборщики итальянского центра современного искусства «Музеон» приняли инсталляцию, включающую в себя разбросанные по полу пустые бутылки, окурки, конфетти и предметы одежды, за последствия вечеринки. Сотрудники музея убрались в помещении, уничтожив арт-объект. Инсталляция впоследствии была восстановлена.