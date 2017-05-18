ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Челябинский сторож разобрал не понравившийся ему арт-объект

19.05.2017 10:54 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сторож стройки в Челябинске разобрал инсталляцию, созданную участниками выставки современного искусства в галерее OkNo. Об этом сообщает Znak.com.

Инсталляция. Фото галереи OkNo

Авторы работы из екатеринбургской стрит-арт-группы «Злые» установили на территории стройки рядом с экспозицией профилированные листы (предназначены для возведения наружных ограждений, стен и крыш), расписанные граффити. Они планировали договориться с владельцами участка о том, чтобы оставить там этот объект, однако сторож разобрал его спустя несколько часов.

«Объект был установлен в рамках выставки „Части целого“. Часть экспозиции располагалась внутри, а часть должна была быть встроена в городское пространство», — рассказала арт-директор галереи Светлана Шляпникова. По ее словам, авторы работы уговаривали сторожа не убирать инсталляцию, пока они договариваются с владельцами, однако охраннику творчество не понравилось.

В октябре 2015 года уборщики итальянского центра современного искусства «Музеон» приняли инсталляцию, включающую в себя разбросанные по полу пустые бутылки, окурки, конфетти и предметы одежды, за последствия вечеринки. Сотрудники музея убрались в помещении, уничтожив арт-объект. Инсталляция впоследствии была восстановлена.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сторож стройки в Челябинске разобрал инсталляцию, созданную участниками выставки современного искусства в галерее OkNo. Об этом сообщает Znak.com.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Картина американского художника Жан-Мишеля Баскии продана на аукционе за $110,5 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика