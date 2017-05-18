Эстрадно-джазовый ансамбль стал лауреатом в І открытом Республиканском фестиваль-конкурсе «Праздник саксофона-2017» в Молодечно

І открытый Республиканский фестиваль-конкурс «Праздник саксофона-2017»

Каждый год в мае все ценители саксофона отмечают День рождения этого музыкального инструмента, устраивая концерты.

Без изобретения Адольфа Сакса никогда не родился бы джаз и многие страницы культурной истории мира остались бы пустыми.

Не случайно и фестиваль-конкурс «Праздник саксофона» прошел в Молодечненской детской школе искусств именно в мае. Прежде чем достигнуть республиканского масштаба, конкурс трижды проводился в рамках регионального. С каждый разом охват становился все больше и больше, появились зарубежные участники. И в 2017 году фестиваль конкурс приобрел статус Республиканского.







Более 250 юных исполнителей из нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья состязались за право быть лучшими. Отрадно, что компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие педагоги из Республики Беларусь, России, Польши, высоко оценили исполнительский уровень юных вилейских музыкантов, учащихся ГУО «Вилейская детская школа искусств».

В номинации «Инструментальный ансамбль» эстрадно-джазовый ансамбль под руководством Гура Федора Михайловича стал лауреатом 1 степени.

Источник: Вилейский райисполком