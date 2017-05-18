19 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Региональный детский праздник искусств "Двина-Дзвіна-Daugava" пройдет 28 мая в Верхнедвинске, сообщили БЕЛТА в Верхнедвинском райисполкоме.

"Мы ждем наших давних друзей из Беларуси, России и Латвии - всего 11 делегаций, а творческих коллективов в их составе и вовсе больше 20. Утром участники пройдут костюмированным шествием в сопровождении девушек-барабанщиц от площади Юбилейной к городскому парку. Именно там состоятся торжественное открытие праздника "Ах, это сказочное детство!" и гала-концерт творческих коллективов "Детство - это я и ты". Будут представлены самые разные жанры: народная хореография и бальные танцы, эстрадные песни и народный вокал, театры мод и многое другое. А еще, открою секрет, до начала шествия воспитанники нашей детской школы искусств готовят сюрприз - флешмоб на площади", - отметила заведующая городским отделом культурно-массовых мероприятий Ольга Мороз.

Весь день на территории парка будут работать выездная торговля, детские аттракционы и игровые площадки, организованы катание на лошадях и спортивно-развлекательные мероприятия. На пляже спортивный клуб "Витязь" продемонстрирует показательное выступление. Свои акции безопасности проведут Верхнедвинский РОЧС и байкерский клуб, интерактивный лагерь разобьет рыцарский клуб "Черные воины" из Новополоцка. Поделки и сувениры представят на выставке-ярмарке народные мастера, работники и посетители отделений территориального центра соцобслуживания населения и учащиеся района.

Закрытие праздника состоится в 16.00. До вечера маленькие горожане и гости еще смогут повеселиться на детской развлекательной программе, которую сменит дискотека для молодежи.-0-