Основная версия о причине смерти лидера Soundgarden - суицид

Судмедэксперты графства Уйэн штата Нью-Йорк выдвинули основную версию о причине смерти лидера группы Soundgarden Криса Корнелла. По их версии, это был суицид, пишет ВВС .



Фото: Reuters

«Причина смерти установлена: самоубийство через повешение. Полный отчет о результатах вскрытия еще не завершен», — сообщил судебный патологоанатом.

В среду, 17 мая 52-летний музыкант вместе со своей группой Soundgarden выступил с концертом в Детройте. По одной из версий, около полуночи по местному времени его друг, решивший навестить музыканта, нашел Корнелла лежащим на полу в ванной. По другой версии, тело музыканта обнаружила его жена.

Видео: Youtube

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Корнелл — один из наиболее известных и популярных рок-музыкантов 1990-х годов. Soundgarden во главе с ним были одними из пионеров гранжа и вместе с Nirvana и Pearl Jam стали наиболее популярными группами этого направления.

В апреле 2017 года Корнелл выпустил новый сольный трек The Promise, а также рассказывал, что Soundgarden планируют запись нового альбома.