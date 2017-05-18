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Не только "Нелюбовь": что еще смотреть у Звягинцева?

19.05.2017 11:42 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Режиссер Андрей Звягинцев — один из самых заметных постсоветских деятелей кинематографа, его последний фильм "Нелюбовь" борется за главную награду престижного кинофестиваля в Каннах.

Звягинцева любят зрители и кинокритики: он снимает жесткие фильмы, но делает их глубокими и, конечно же, очень красивыми. Пока не известно, когда же белорусы смогут посмотреть его новый фильм "Нелюбовь", с восторгом встреченный на Каннском кинофестивале, Sputnik вспоминает другие картины Звягинцева, которые стоит увидеть.

"Возвращение"

Драма "Возвращение" вышла в прокат в 2003-м — и в десять раз окупила свой бюджет: очень хороший показатель для авторского кино. Сюжет же ленты рассказывает о том, как у двух мальчиков внезапно появляется отец — они раньше ничего не знали о нем. Дальше — почти два часа экранного времени о том, что меняется в их жизни.

На Венецианском кинофестивале драма "Возвращение" получила награды "Золотой лев", Премию Серджио Трассати, "Лучший дебютный фильм" и много других.

"Изгнание"

В "Изгнании" речь идет о семье и любви — сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Фильм вышел в 2007 году — был представлен на Каннском кинофестивале.

За работу в ленте исполнитель главной роли Константин Лавроненко удостоился серебряной премии за лучшую мужскую роль, а само "Изгнание" номинировалось на "Золотую пальмовую ветвь".

"Елена"

Снова — о любви и семье, и снова — со множеством наград. В фильме расскажут об истории пожилой семейной пары, в которой мужчина относится к жене как к служанке, а у обоих есть дети от предыдущих браков.

В 2011-м на Каннском кинофестивале фильм "Елена" получил награду "Особый взгляд Каннского кинофестиваля — приз жюри". К слову, ленту можно легально посмотреть в интернете — ее опубликовали сами киностудии.

"Левиафан"

Наиболее нашумевший фильм Звягинцева показывает красоту северного приморского городка и сложность жизни на окраине. Благодаря активной рекламе и нескольким скандалам посмотрели "Левиафана" многие — даже несмотря на то, что конкурировал в прокате он с "50 оттенками серого".

На Каннском кинофестивале "Левиафан" получил награду за лучший сценарий, затем он был признан лучшим иностранным фильмом на "Золотом глобусе" и попал в номинацию на "Оскар".

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Теги: Минск
 
 
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Новый фильм российского кинорежиссера в Каннах встретили овациями – так же прежде были приняты и другие работы Звягинцева.

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