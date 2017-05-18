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Фестиваль ремесел и вечер кантри-фолк музыки пройдут в историческом центре Минска 20 мая

19.05.2017 13:18 — Новости Культуры | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль-ярмарка ремесел "Вясновы букет" и вечер кантри-фолк музыки пройдут на территории Верхнего города в Минске 20 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В столицу приедут около 400 мастеров со всей страны. Ремесленники покажут богатство и разнообразие белорусского народного искусства. Будут представлены практически все виды традиционных ремесел - резьба, гончарное и кузнечное дело, ткачество, вышивка, роспись, художественная обработка кожи и металла, плетение из природных материалов.

Минчан и гостей столицы с 13.00 до 18.00 ожидают концертные и развлекательные мероприятия, мастер-классы.

Фестиваль-ярмарка "Вясновы букет" впервые состоялась в 2008 году. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры, Мингорисполком, общественное объединение "Белорусский союз мастеров народного творчества".

Вечером в Верхнем городе зазвучит кантри-фолк музыка. На сцене выступят ансамбль "Спадчына" и американская певица Мэри Макбрайд, которая посетит Беларусь в рамках концертного тура по странам Восточной Европы и представит программу, включающую американские популярные мелодии в стиле кантри, рок-н-ролл и джаз. Вход свободный.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В столицу приедут около 400 мастеров со всей страны. Ремесленники покажут богатство и разнообразие белорусского народного искусства. Будут представлены...

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