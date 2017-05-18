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Готовимся к лету. Как выбрать купальник для разных типов фигур
19.05.2017 13:05 — Новости Культуры | Tut.by
Выбрать купальник - непросто. Кроме того что есть свои ежегодные модные тренды, дизайнеры придумали еще и множество моделей. А вот их уже следует подбирать в зависимости от типа фигуры и личных предпочтений. Не последнее значение в восприятии девушки в купальнике займет и его цвет.
TUT.BY собрал в одной видеоинструкции все правила выбора купального костюма. Теплой воды для плавания в этом сезоне!
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Выбрать купальник - непросто. Кроме того что есть свои ежегодные модные тренды, дизайнеры придумали еще и множество моделей. А вот их уже следует подбирать в...
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