В Мексике трое злоумышленников ограбили автобус с 29 полицейскими

Трое злоумышленников напали на автобус, который перевозил сотрудников мексиканской полиции из города Акапулько, штат Герреро, в столицу страны. Об этом пишет издание El Universal .



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Как сообщается, полицейские следовали в Мехико на арендованном туристическом автобусе, чтобы провести там выходные, при них не было табельного оружия. Водитель транспортного средства был вынужден остановиться из-за поломки ночью на трассе. Этой возможностью и воспользовались преступники.

У полицейских забрали деньги, мобильные телефоны и личные вещи. В результате инцидента никто не пострадал.