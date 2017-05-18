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В Мексике трое злоумышленников ограбили автобус с 29 полицейскими
19.05.2017 15:48 — Новости Культуры | Tut.by
Трое злоумышленников напали на автобус, который перевозил сотрудников мексиканской полиции из города Акапулько, штат Герреро, в столицу страны. Об этом пишет издание
Как сообщается, полицейские следовали в Мехико на арендованном туристическом автобусе, чтобы провести там выходные, при них не было табельного оружия. Водитель транспортного средства был вынужден остановиться из-за поломки ночью на трассе. Этой возможностью и воспользовались преступники.
У полицейских забрали деньги, мобильные телефоны и личные вещи. В результате инцидента никто не пострадал.
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Трое злоумышленников напали на автобус, который перевозил сотрудников мексиканской полиции из города Акапулько, штат Герреро, в столицу страны. Об этом пишет...
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