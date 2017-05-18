19 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Знаковые юбилеи патриарха авторской песни Юлия Кима (80-летие) и известного российского поэта и драматурга Юрия Ряшенцева (85-летие) отметят тематическими программами на XVIII Международном музыкально-спортивном празднике "Большая бард-рыбалка", который пройдет в поселке Грудичино (Чигиринское водохранилище) Быховского района 28-30 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в оргкомитете мероприятия.

На главной сцене бард-рыбалки 29 июля состоится большой сольный концерт Юлия Кима и его друзей, где он споет как известные и популярные песни, так и новые. Также зрителей ждет бард-феерия по короткой пародийной пьесе Юлия Черсановича "Золушка", сочиненной как бы в соавторстве с Куртом Воннегутом на актуальную тему войны и мира. Главными действующими лицами постановки станут гости праздника, а ее режиссером выступит легендарный автор-исполнитель, завсегдатай клуба "Что? Где? Когда?" из Украины Виктор Байрак. Кстати, в этом году на бард-рыбалке будет двое Кимов. С дядей на сцене выступит и его уже достаточно известный племянник Марат - художник кино, дизайнер, иллюстратор, поэт, бард и композитор.

Поэту, прозаику, сценаристу, автору песен для театра и кино Юрию Ряшенцеву будет посвящена целая музыкальная программа, где гости будут петь песни на его стихи и поздравлять юбиляра. Прозвучат и всенародно любимые песни из кинофильмов "Гардемарины, вперед!", "Три мушкетера", а сам Юрий Ряшенцев расскажет немного о себе и своем творчестве, а также прочитает свои стихи. Кстати, как признался сам Юрий Евгеньевич, он не любит Д'Артаньяна, считает его карьеристом, а про свой шлягер "Пора-пора-порадуемся..." говорит, что эта песня абсолютно не сходится с его мировоззрением. А кто думает, что "ланфрен-ланфра" (рефрен в песне, которую поет Боярский в "Гардемаринах") - это какое-то знаменитое французское выражение типа "сэ ля ви", тот ошибается. На самом деле это абсолютно ничего не значащий набор звуков.

Примечательно, что, презрев свой возраст, именитые гости бард-рыбалки ведут активный образ жизни, по-прежнему работают для театра и кино, занимаются спортом. Они уже были на фестивале в 2015 году. Во время этого каникулярного отдыха в одной из агроусадеб Быховского района Юрий Ряшенцев со своей супругой Галиной Полиди написали либретто к одной из опер.

Проект "Большая бард-рыбалка" стартовал в 2010 году. Организаторами мероприятия выступают Могилевский облисполком и Быховский райисполком, творческое объединение "Своя среда", коммунальное предприятие "Могилевоблтурист" и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области. Генеральный партнер проекта - ОАО "Моготекс", официальный партнер - ОАО "Белшина". Генеральный информационный партнер - УП "БЕЛТА".-0-