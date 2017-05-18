Велосипедист начал праздновать победу на гонке и из-за этого пришел к финишу одним из последних

Словенский велосипедист слишком рано решил отпраздновать победу на гонке и из-за этого пришел к финишу, наоборот, одним из последних. Он пересек линию финиша и расслабился, но не понял, почему ему никто не аплодирует. А толпа не спешила ликовать, потому что велогонщик обсчитался и должен был проехать еще один круг.

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Прошедший несколько дней назад этап многодневной велогонки Giro d’Italia (Tour of Italy, Corsa Rosa) закончился неожиданным поражением для лидировавшего в гонке Луки Пиберника из Словении. В конце эстафеты велосипедисту удалось оставить конкурентов в десятках метров позади себя, и когда он пересек финишную черту и услышал звон колокольчика, начал радоваться победе, подняв руки в воздух и прекратив крутить педали, пишет Business Insider .

Но окружающие не понимали его триумфа, а отстававшие велосипедисты не думали сбавлять скорость. Причина — Лука ошибся в подсчетах и стал праздновать победу за один круг до финиша. Спешащая к победе толпа велогонщиков сразу же поглотила зазевавшегося бывшего лидера, который так и не понял, что происходит. В результате словенец завершил гонку не первым, как рассчитывал, а на 148-м месте (из 186).

В прошедших после этого этапа гонках Лука попытался выровнять положение, но так и не смог вновь достигнуть первого места. В настоящий момент он занимает 22-е место в таблице. Победа на этапе Giro d’Italia была бы для него главным карьерным достижением на данном этапе. Над конфузом подшутили даже сами организаторы гонки в официальном твиттере соревнования.

«Он промахнулся на круг! :)»

На самом деле Лука не то чтобы обсчитался кругом, он просто не знал нюансов этой трассы Педара — Мессина: велосипедисты на ней должны приехать в Мессину, а затем совершить круг по городу (о котором и забыл словенец) и вновь вернуться к финишной черте. Но незнание не освобождает от подколок, и один из велогонщиков из команды соперников также посмеялся над «победителем».

«- Поздравляю, Лука! Прекрасная победа!

— Как минимум на краткий миг он познал, каково это — выиграть этап большой гонки"