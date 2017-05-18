Четыре года назад организаторы выставки игрушек ручной работы - героев современных книг даже не предполагали, что она послужит отправной точкой для рождения интересного проекта под названием "Город и Книги". Но идея вдохновила на создание в Минске фестиваля, который популяризирует современную книгу и знакомит с новыми именами в литературе. Более того, в нынешнем году книжный фестиваль впервые вышел на улицу. Во дворике БНТУ 19 и 20 мая - просто праздник какой-то!

Главные его организаторы, на чьей энергии и инициативе все, собственно, держится, - проект "ЗаЧтение". Это библиотекари, любители книг, книжники, как они себя называют. Выставка героев современных книг hand-made "Улыбчивые Чуда" очень привлекательна для гостей фестиваля. Взрослые и малыши пытаются узнать в шитых, вязанных, валяных куклах знакомых персонажей современных сказок, историй.

Получается не всегда, но удовольствие от посещения этой выставки огромное, ведь где еще найти такое обилие интересных игрушек. В нынешнем году число их перевалило за 40, есть не только куклы, но и книги - тканевые и валяные из войлока. Колобка здесь не найти, ведь герои все материализовались из книг, написанных в последние три года.

А на открытии праздника книги состоялся красивый перформанс: миникниги улетели на цветных воздушных шарах, словно в известном мультфильме "Фантастические летающие книги мистера Морриса Лессмора".

"Мы сочли, что вокруг книг должны проходить какие-то интересные мероприятия, и решили устроить большую выставку в неформальной обстановке. Два года подряд фестиваль проходил в Национальной библиотеке Беларуси, но в нынешнем площадкой для него стал внутренний дворик БНТУ. Помещения даже НББ для фестиваля стали тесны. Не в буквальном смысле, конечно. Просто фестиваль ощутимо расширился - в нем принимают участие более 20 экспонентов, причем впервые к нам присоединились участники из России, Украины, Ирландии. И потом, хотелось сделать его доступным для большого числа посетителей, тех, кто любит книгу", - рассказала один из организаторов праздника книги Виктория Королева, ведущий библиотекарь библиотеки БНТУ, участник проекта "ЗаЧтение".

Здесь и вправду народу немало. Ведь фестиваль предлагает обширную программу: сразу пять площадок будут работать в режиме нон-стоп сегодня и завтра. На детской площадке пройдет 15 мероприятий. Например, можно принять участие в создании бумажного города. Молодежная площадка также предложит 15 событий в режиме нон-стоп от лучших литературных и научных проектов города.

А проект "Громкое чтение" - отдельный предмет гордости устроителей. Здесь актеры, медийные персоны, писатели читают вслух произведения современных авторов. И все условия для удобного прослушивания созданы - под тентом установлены скамьи с пледами и подушками.

Площадка "Экспертных встреч" организована для родителей и специалистов в области чтения. "Сегодня, к сожалению, библиотеки потеряли приоритет в управлении чтением, сейчас этим занимаются книжные магазины и общественные инициативы. На площадке эксперты смогут поделиться своими предложениями, наработками по популяризации книги и чтения", - добавила Виктория Королева.

На фестивале можно увидеть, как книгу "одевают" в переплет: здесь есть станок для этого. Можно и самим попробовать.

Каждый, кто придет на фестиваль, может стать автором "Книги добрых слов". Огромную вязаную книгу, на страницах которой каждый желающий может вышить доброе слово, организовал столичный клуб любителей вязания Zabombi.by.

Организаторы проекта "Город и Книги", а это Научная библиотека БНТУ (при поддержке БРСМ БНТУ), Фундаментальная библиотека БГУ, Белорусская библиотечная ассоциация, проект "ЗаЧтение", приглашают минчан и гостей столицы убедиться, какой интересный и увлекательный мир открывают книги.

Жанна КОТЛЯРОВА,

фото Николая ПЕТРОВА,

БЕЛТА.-0-