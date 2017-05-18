На 68-м году жизни в Париже умер военный фотограф Стенли Грин. Он начинал свою карьеру со съемок для Elle и Marie Claire, музыкантов для The Rolling Stone. А потом всю жизнь посвятил военной фотографии в горячих точках. Фотограф болел гепатитом С и раком.



Стенли Грин на мастер-классе для белорусских фотографов в Вильнюсе 20 мая 2013 года

Фотограф родился в Нью-Йорке и переехал в Париж в 1986 году. В октябре 1993 года вступил в агентство Vu. С тех пор фотограф начинает снимать конфликты и проблемы в Чечне, Азербайджане, Грузии, Ираке, Хорватии, Кашмире, Ливии и Сирии. Снимал геноцид в Руанде.

Самая большая и главная тема фотографа, которой он занимался, — чеченская война. Итогами его работы стали книги: «Черный паспорт», «Открытая рана: Чечня 1994 — 2003», последняя из которых в России имела практические запрещенный статус. Презентуя свою книгу «Черный паспорт», Грин рассказывал: «Мы с Кэролин поженились. Ночью хочется быть вместе, а не умирать где-то за сотни миль от дома. Вам не хочется через это пройти, поэтому она нашла простой выход. Для начала нам не стоило жениться. Это служило мне оправданием: моя жена ушла от меня. Вместо того чтобы стать алкоголиком, я ушел снимать войну».

В 2005 году снимал ураган «Катрина». Его часто сравнивали с другим военным фотографом — Робертом Капой.

Публикация от Stanley Greene — NOOR (@stanleygreene) Окт 26 2015 в 5:48 PDT

В одном из интервью Стенли Грин сказал фразу, характеризующую суть его жизни: «…У меня гепатит С, у меня дистрофия сухожилия в руке, у меня инородное тело в ноге, я не сплю по ночам, я лечусь от посттравматического стрессового синдрома, я не способен поддерживать отношения с женщиной — не то что несколько лет, несколько месяцев! Дней! Я не могу сконцентрироваться, я все вижу в четырехугольной рамке объектива. Глаз сразу начинает строить кадр, ловить момент. Поэтому у меня бегающий взгляд. У меня никогда нет денег, потому что я все до копейки трачу на свои поездки и репортажи о том, что считаю важным. Я пробую просить заказы у журналов, обиваю пороги, как школьник: „Давайте сделаем репортаж!“ А они отвечают: „Нет, мы лучше поснимаем, что у Пэрис Хилтон под юбкой“. К сожалению, то, что под юбкой у Пэрис Хилтон, не спасет мир…».

Публикация от Stanley Greene — NOOR (@stanleygreene) Окт 25 2015 в 3:23 PDT

Стенли Грин сотрудничал с такими изданиям, как Liberation, Paris Match, Time, The New York Times Magazine, Newsweek, Le Nouvel Observateur.

Являлся членом агентства NOOR .

В последнее время фотограф сильно болел, летом планировался его приезд в Минск, Стенли Грин был членом жюри белорусского конкурса документальных проектов «ПРАФОТА».

Публикация от Stanley Greene — NOOR (@stanleygreene) Окт 26 2015 в 5:55 PDT

Публикация от Stanley Greene — NOOR (@stanleygreene) Ноя 30 2015 в 5:47 PST

Публикация от Stanley Greene — NOOR (@stanleygreene) Фев 15 2016 в 9:36 PST

Публикация от Stanley Greene — NOOR (@stanleygreene) Янв 25 2016 в 2:24 PST

Публикация от Stanley Greene — NOOR (@stanleygreene) Фев 18 2016 в 1:50 PST

Публикация от Stanley Greene — NOOR (@stanleygreene) Дек 8 2015 в 11:55 PST