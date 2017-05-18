К 100-летию органов ЗАГС пройдет праздник с дефиле невест и шоу дельтапланеристов. Поздравить гродненский отдел придут музыкант Александр Воронище и олимпийский чемпион Иван Тихон, на праздник пригласят другие известные семейные пары гродненцев, которые вместе с молодежью выпустят в небо шары.
Презентация альбома «Айчына» группы «Иго»
Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3
Когда: 19 мая, 18.30
Гродненская heavy metal группа «Иго» шла к этому альбому 10 лет, именно тогда появилось большинство текстов. Их автор — православный священник Павел Касперович.
Молодежный фантастический мюзикл по мотивам романа-антиутопии Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту» поставили ученики Гродненской школы искусств имени Тизенгауза. Это вторая в этом году в Гродно попытка перенести роман Брэдбери на сцену театра.
Фестиваль «Зеленый Гран-при 2017»
Где: база отдыха «Купалинка»
Когда: 19−21 мая
Гродненскому фестивалю бардовской песни — 35 лет. Концерт открытия пройдет 19 мая в 19.00 в Центре культуры (Дзержинского, 1). Участие примут исполнители из Беларуси, Латвии, Эстонии и России. 20 мая пройдут конкурсные концерты, выступления гостей и гала-концерт, 21 мая — детский/юношеский концерт и концерт-прощание «На посошок».
Новый спектакль гродненского театра — это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.
Белорусский свободный театр в Гродно
Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3
Когда: 20 мая, 19.00, 21 мая, 16.00
Театр привозит в Гродно спектакль по книге Дмитрия Бартосика «Быў у пана верабейка гаварушчы…» о мини-гражданской войне в одной белорусской деревне, где не видели ни немцев, ни партизан, но все равно убивали друг друга — из-за старых споров.
Количество зрителей ограничено. Вход только по предварительным заявкам. Заявку можно отправить на e-mail uCentry. Hrodna@gmail.com (укажите день спектакля и нужное количество мест).
В этот вечер дамы и кавалеры смогут вспомнить важнейшие правила этикета, диктуемые обществом несколько веков назад, в совершенстве изучить язык веера, в открытую посекретничать со своей второй половиной с помощью необычной игры, от души посмеяться вместе с театром юмора «Канкан», согреваясь ароматным цветочным чаем. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр «Nota band».
Английский в парке
Где: парк Жилибера
Когда: 21 мая, 14.00
Новый совместный проект Студии разговорного английского Yes и Парка аттракционов. Каждое воскресенье детей будут ждать игры и творческие мастер-классы с элементами обучения английскому языку, рисованию, танцам и другому.
Комедия драматического театра — абсолютный эксклюзив, ранее пьеса вообще не переводилась на русский язык. В центре сюжета — скромная горничная Молли, которая неожиданно получает в наследство от умершего дяди акции самой влиятельной компании на рынке ценных бумаг.
Слушатели окунутся в атмосферу стилей джаза: от глубины мелодичных баллад до головокружительных пассажей би-бопа, под великолепные импровизации лучших джазменов Гродно. Выездной бар обеспечит коктейли, кофе и чай, согреться можно будет и мягкими пледами.
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