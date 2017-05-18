В эти выходные гродненцев ждет «Ночь музеев», фестиваль цветов, несколько интересных концертов и финал конкурса красоты «Мисс Гродно».

Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16 Когда: 19 мая, 15.00−20.00, 20 мая, 11.00−18.00, 21 мая, 10.00−18.00

На фестивале можно будет познакомиться с лучшими флористами города и новейшими трендами в цветочной моде. В развлекательной программе нашлось место для тесла-шоу и концерта блюз-бэнда Shade of White.





Где: площадь Декабристов Когда: 19 мая, 17.30

К 100-летию органов ЗАГС пройдет праздник с дефиле невест и шоу дельтапланеристов. Поздравить гродненский отдел придут музыкант Александр Воронище и олимпийский чемпион Иван Тихон, на праздник пригласят другие известные семейные пары гродненцев, которые вместе с молодежью выпустят в небо шары.

Презентация альбома «Айчына» группы «Иго»

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 19 мая, 18.30

Гродненская heavy metal группа «Иго» шла к этому альбому 10 лет, именно тогда появилось большинство текстов. Их автор — православный священник Павел Касперович.



Фото: vk.com/igo_hrodno

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 19 мая, 19.00

В этом году конкурсу исполняется 30 лет. Как обычно, 16 финалисток поднимутся на сцену в надежде получить заветную корону. Организаторы обещают подарки не только участницам, он и зрителям.





Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 19 мая, 19.00

Молодежный фантастический мюзикл по мотивам романа-антиутопии Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту» поставили ученики Гродненской школы искусств имени Тизенгауза. Это вторая в этом году в Гродно попытка перенести роман Брэдбери на сцену театра.

Фестиваль «Зеленый Гран-при 2017»

Где: база отдыха «Купалинка» Когда: 19−21 мая

Гродненскому фестивалю бардовской песни — 35 лет. Концерт открытия пройдет 19 мая в 19.00 в Центре культуры (Дзержинского, 1). Участие примут исполнители из Беларуси, Латвии, Эстонии и России. 20 мая пройдут конкурсные концерты, выступления гостей и гала-концерт, 21 мая — детский/юношеский концерт и концерт-прощание «На посошок».





Где: клуб «База», ул. Победы, 35 Когда: 19 мая, 19.00

ЛСП — это белорусский рэпер Олег Савченко. В Гродно он представит новый альбом «Tragic city».



Фото: the-flow.ru

Концерт проекта .К и Ивана Почивалова

Где: фотостудия «Фабрика», ул. Ленина, 5 Когда: 19 мая, 20.00

Совместный акустический концерт гродненских музыкантов Евгения Кучмейно (.К) и Ивана Почивалова («Некоторое отсутствие пуговиц»). В домашней атмосфере они исполнят старые и новые песни.



Фото: vk.com/tchk_k

Где: кафе-клуб «Чемпи», ул. Антонова, 29 Когда: 19 мая, 20.00

В честь трехлетия заведения выступят кавер-бенды, которые регулярно играют в «Чемпи», также посетителей ждет Tesla Show, сюрпризы и подарки.

Где: база отдыха «Привал» Когда: 20−21 мая

Турнир пройдет среди профессионалов и любителей. Участников и зрителей ждут также аттракционы, концерт и салют.

Фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў»

Где: Поречье Когда: 20 мая, 14.00−01.00, 21 мая, 11.30−17.00

Раз в два года в небольшой поселок под Гродно приезжают оркестры из Беларуси, Польши, Литвы, России, а в этом году еще и из Чехии. В программе: шествие по улицам поселка, дефиле, концерты и дискотека.





Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 20 мая, 19.00

Новый спектакль гродненского театра — это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.



Фото: drama.grodno.by

Белорусский свободный театр в Гродно

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 20 мая, 19.00, 21 мая, 16.00

Театр привозит в Гродно спектакль по книге Дмитрия Бартосика «Быў у пана верабейка гаварушчы…» о мини-гражданской войне в одной белорусской деревне, где не видели ни немцев, ни партизан, но все равно убивали друг друга — из-за старых споров.

Количество зрителей ограничено. Вход только по предварительным заявкам. Заявку можно отправить на e-mail uCentry. Hrodna@gmail.com (укажите день спектакля и нужное количество мест).

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 20 мая, 20.00

В этом году музейный праздник посвящен бурным и противоречивым 1970-м годам. Пройдут флэшмобы, перформансы, будут работать тематические площадки и фотозоны.





Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16 Когда: 20 мая, 20.00

В этот вечер дамы и кавалеры смогут вспомнить важнейшие правила этикета, диктуемые обществом несколько веков назад, в совершенстве изучить язык веера, в открытую посекретничать со своей второй половиной с помощью необычной игры, от души посмеяться вместе с театром юмора «Канкан», согреваясь ароматным цветочным чаем. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр «Nota band».

Английский в парке

Где: парк Жилибера Когда: 21 мая, 14.00

Новый совместный проект Студии разговорного английского Yes и Парка аттракционов. Каждое воскресенье детей будут ждать игры и творческие мастер-классы с элементами обучения английскому языку, рисованию, танцам и другому.

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 21 мая, 19.00

Комедия драматического театра — абсолютный эксклюзив, ранее пьеса вообще не переводилась на русский язык. В центре сюжета — скромная горничная Молли, которая неожиданно получает в наследство от умершего дяди акции самой влиятельной компании на рынке ценных бумаг.



Фото: drama.grodno.by

Где: центр «Наследие», ул. Реймонта, 12 Когда: 21 мая, 19.00

Слушатели окунутся в атмосферу стилей джаза: от глубины мелодичных баллад до головокружительных пассажей би-бопа, под великолепные импровизации лучших джазменов Гродно. Выездной бар обеспечит коктейли, кофе и чай, согреться можно будет и мягкими пледами.



Фото: vk.com/jazzkravchuk