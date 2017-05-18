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Научная фантастика в картинах и скульптурах. В Могилеве открылась выставка Язепа Дроздовича

19.05.2017 14:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Картины и деревянные скульптуры известного художника и творческого человека Язепа Дроздовича можно увидеть в выставочном зале на улице Болдина. Экспозиция будет работать до 11 июня.

Язеп Дроздович — знаковая личность для Беларуси. Он был универсальным творческим человеком: и художником, и скульптором, и писателем, и астрономом, и этнографом. На его картинах — представление о других планетах и их жителях.

В 1930-е годы еще не знали о том, что планеты Солнечной системы необитаемы. Дроздович же, который известен теперь в том числе и своими теоретическими работами об астрономии, рисовал инопланетян с научным подходом. Поэтому марсиане — без шеи из-за большого притяжения, а сатурняне — с глазами без радужки.

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Язеп Дроздович - знаковая личность для Беларуси: художник, скульптор, писатель, астроном, этнограф.

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