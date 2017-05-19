Миядзаки решил не покидать анимацию и готовит новый мультфильм

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Культовый японский мультипликатор, обладатель премии "Оскар", 76-летний Хаяо Миядзаки начал работу над новым полнометражным мультфильмом, сообщила в пятницу студия GHIBLI.

Четыре года назад Миядзаки объявил о том, что покидает мультипликацию из-за возраста, что стало шоком для поклонников его творчества. Аниматор тогда сказал, что создание одного фильма занимает несколько лет, а с возрастом работать становится сложнее.



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В сообщении студии говорится, что после фильма "Ветер крепчает" прошло четыре года, и уже завершена короткометражка "Гусеница Боро" , при создании которой Миядзаки пришлось работать с так нелюбимой им компьютерной графикой.

"За это время он потерял нескольких важных и близких людей и чаще и глубже стал думать о собственном финале жизненного пути. И вот теперь Миядзаки принял решение отменить свой уход из мультипликации и начал создание нового полнометражного фильма", — сообщила анимационная студия, создателем которой и является культовый режиссер.

Отмечается также, что новый мультфильм все же станет последним в творчестве Миядзаки. Также студия объявила о наборе молодых кадров, которые будут работать с режиссером.

Последняя полнометражка Миядзаки "Ветер крепчает" в 2013 году стала рекордсменом японского проката, собрав около 120 миллионов долларов. Фильм был номинирован на "Оскар".

Самый знаменитый мультфильм, созданный студией GHIBLI, "Унесенные призраками", получил "Оскара" в 2002 году как лучший мультфильм. Другие известные ленты Миядзаки — "Небесный замок Лапута", "Принцесса Мононоке" и другие.