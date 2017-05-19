Ради чашки капучино итальянец передумал совершать суицид

Житель итальянского города Турин в течение 22 часов угрожал покончить с собой и передумал лишь после того, как полицейские принесли чашку капучино к дверям его квартиры, где он забаррикадировался. Об этом пишет Repubblica Torino.

52-летний Фердинандо Урцини (Ferdinando Urzini) заперся у себя дома на пятом этаже накануне. Всю ночь он выбрасывал с балкона на прохожих и собравшихся репортеров мебель, посуду, мусор, москитные сетки и даже аквариум с рыбками. Мужчина также вел трансляцию в Facebook, однако она закончилась практически сразу после того, как на место происшествия прибыли стражи порядка.

Урцини, который, по информации издания Il Blitz Quotidiano, страдает биполярным расстройством, утверждал, что ему угрожает мафия. Кроме того, он призывал полицейских застрелить его, а также говорил, что хочет повеситься. По некоторым данным, туринец был вооружен пистолетом.

Переговоры с мужчиной не давали успеха, пока утром сотрудники правопорядка не явились к нему с чашкой капучино к завтраку и уговорили открыть им дверь.

Repubblica Torino отмечает, что Урцини проходил психиатрическое лечение, однако несколько месяцев назад перестал принимать лекарства. Известно, что мужчина держит магазин сувениров и продуктов из Калабрии. Два года назад он развелся с женой, также у него есть большой непогашенный долг перед банком. СМИ указывают, что эти факторы также могли стать причиной срыва.