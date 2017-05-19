|
Гимнаст на горящем фонаре и полонез в Колонном зале. В Гомеле прошла "Ночь музеев"
20.05.2017 08:40 — Новости Культуры | Tut.by
В областном центре 19 мая отметили Международный день музеев. Главными площадками стали дворец Румянцевых и Паскевичей и картинная галерея Ващенко. Каждое из мест подготовило свою особую программу: где-то основные действия разворачивались внутри здания, а где-то — снаружи.
В субботу, 20 мая, главный праздник музеев в Гомеле продолжится: филиал Ветковского музея в 18.00 покажет свои экспозиции и познакомит с традиционной культурой белорусов. Всех посетителей ждут уникальные выставочные проекты, интерактивные площадки и концертная программа.
Вход на «Ночь музеев» в филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций свободный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако на этом главный праздник музеев в Гомеле не закончился. В субботу, 20 мая, филиал Ветковского музея в 18.00 покажет свои экспозиции и познакомит с традиционной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии