В областном центре 19 мая отметили Международный день музеев. Главными площадками стали дворец Румянцевых и Паскевичей и картинная галерея Ващенко. Каждое из мест подготовило свою особую программу: где-то основные действия разворачивались внутри здания, а где-то — снаружи.





В субботу, 20 мая, главный праздник музеев в Гомеле продолжится: филиал Ветковского музея в 18.00 покажет свои экспозиции и познакомит с традиционной культурой белорусов. Всех посетителей ждут уникальные выставочные проекты, интерактивные площадки и концертная программа.

Вход на «Ночь музеев» в филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций свободный.



































