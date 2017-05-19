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Гимнаст на горящем фонаре и полонез в Колонном зале. В Гомеле прошла "Ночь музеев"

20.05.2017 08:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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В областном центре 19 мая отметили Международный день музеев. Главными площадками стали дворец Румянцевых и Паскевичей и картинная галерея Ващенко. Каждое из мест подготовило свою особую программу: где-то основные действия разворачивались внутри здания, а где-то — снаружи.


В субботу, 20 мая, главный праздник музеев в Гомеле продолжится: филиал Ветковского музея в 18.00 покажет свои экспозиции и познакомит с традиционной культурой белорусов. Всех посетителей ждут уникальные выставочные проекты, интерактивные площадки и концертная программа.

Вход на «Ночь музеев» в филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций свободный.










 
Теги: Гомель
 
 
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Однако на этом главный праздник музеев в Гомеле не закончился. В субботу, 20 мая, филиал Ветковского музея в 18.00 покажет свои экспозиции и познакомит с традиционной...

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