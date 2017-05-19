Гродно в Instagram: топ-10 самых атмосферных снимков за неделю

TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гродно и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #grodnotut!

Публикация от Системный доктор (@mygrodno) Май 17 2017 в 10:55 PDT

Публикация от Aleksandr Makhon (@82makhon) Май 18 2017 в 1:41 PDT

Публикация от Игорь Бумбараш (@remzik7) Май 19 2017 в 12:14 PDT

Публикация от Алексей Бибиков (@a.bibikov) Май 18 2017 в 10:36 PDT

Публикация от @djtaller Май 18 2017 в 7:31 PDT

Публикация от Елена Зейликович (@zilikovichlena) Май 16 2017 в 8:44 PDT

Публикация от Alexey Smal (@alexeysmal) Май 18 2017 в 3:20 PDT

Публикация от Ирина (@28_life_is_beautiful) Май 14 2017 в 4:02 PDT

Публикация от Aleksandr Makhon (@82makhon) Май 13 2017 в 11:07 PDT

Публикация от Системный доктор (@mygrodno) Май 13 2017 в 1:59 PDT