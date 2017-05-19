Гомель в Instagram: топ-10 крутых снимков недели

TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гомеле и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!

Публикация от Pavel Potashnikov (@pavel_potashnikov) Май 16 2017 в 11:00 PDT

Публикация от Anna (@kolibrian) Май 18 2017 в 4:01 PDT

Публикация от Антон (@rvd_tattoo_studio) Май 18 2017 в 9:50 PDT

Публикация от Сергей Радкевич (@radkevich.s) Май 13 2017 в 8:25 PDT

Публикация от Pavel Tsiuryn (@medvedik_pooh) Май 12 2017 в 2:43 PDT

Публикация от Игорь (@fabian_photo) Май 17 2017 в 2:53 PDT

Публикация от kpacHblu_CMeX (@aep_kealah) Май 17 2017 в 9:09 PDT

Публикация от Xenia (@greta_morgane) Май 15 2017 в 11:03 PDT

Публикация от Anna (@kolibrian) Май 11 2017 в 7:22 PDT

Публикация от Iryna Pazniak (@ipuser86) Май 15 2017 в 4:20 PDT